Suomalainen Reaktor Hello World satelliitti laukaistiin tänä aamuna Intiasta

Ensimmäinen suomalainen kaupallisesti rakennettu nanosatelliitti, Reaktor Hello World, laukaistiin onnistuneesti avaruuteen tänä aamuna kello 06:28 Intiasta. Satelliitin taustalla ovat piensatelliittien valmistamiseen erikoistunut Reaktor Space Lab, sekä yrityksen perustajiin kuuluva teknologiayhtiö Reaktor.

Tänään laukaistun Reaktor Hello World -satelliitin ja sen Hello World-alustan toiminnasta odotetaan tuloksia lähiviikkojen aikana. Reaktor Space Labin tavoitteena on toteuttaa uusia avaruuspalveluita tulevaisuuden tarpeisiin yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Espoon Otaniemessä rakennettu satelliitti kantaa mukanaan VTT:n kehittämää infrapuna-alueen hyperspektrikameraa, jolla voidaan seurata esimerkiksi maailman hiilinielujen kehitystä, peltojen lannoitustilannetta, sekä kartoittaa asteroidien koostumusta. Tällaisella avaruusteknologialla on valtava merkitys tulevaisuuden maataloudelle, sillä sen avulla voidaan havaita mm. rikkakasveja, kasvitauteja, sekä sinilevää ja öljyvuotoja.

”Olemme iloisia, että pääsimme laukaisemaan satelliitin. Matkan varrella on ollut useita lykkäyksiä kolmansien osapuolien toimesta, minkä vuoksi tätä päivää on odotettu kuumeisesti reilun vuoden ajan. Tämä on ensimmäinen testi Reaktorin kanssa kehittämällemme kaupalliselle piensatelliittialustalle. Opimme lisää alustan toiminnasta tulevien viikkojen aikana”, iloitsee Reaktor Space Labin toimitusjohtaja Tuomas Tikka.

“Satelliitin samaa Hello World -alustaa käytetään myös W-Cubeen, joka on historian ensimmäinen satelliitti, jonka Euroopan avaruusjärjestö on tilannut Suomesta. Kehitteillä on jo useita muitakin satelliitteja ESA:lle sekä kaupallisille kumppaneille”,Tikka jatkaa.

Nyt laukaistu satelliitti, kuin myös Reaktor Space Lab, saivat alkunsa Reaktorin muutama vuosi sitten käynnistämästä avaruusohjelmasta. Yritys aloitti ohjelman, koska halusi oppia piensatelliittien valmistuksen, päästä kehittämään avaruusliiketoimintaa, sekä rakentaakseen suomalaisen avaruusosaamisen tunnettuutta yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa.

Reaktorin avaruusliiketoiminnasta vastaava johtaja Juha-Matti Liukkonen kertoo Reaktorin ohjelman saavuttaneen keskeiset tavoitteensa jo ennen satelliitin laukaisua.

”Haluamme onnitella Reaktor Space Labia tästä todella onnistuneesta työstä, joka saavutti tänä aamuna odotetun merkkipaalun. Ajattelimme pari vuotta sitten, että voimme vasta satelliitin laukaisun jälkeen tehdä avaruusteollisuudelle merkittäviä ratkaisuja. Olemme kuitenkin jo reilun vuoden ajan tehneet ohjelmistotyötä alan toimijoille, sekä osallistuneet avaruusteollisuuden kehittämiseen yhdessä Reaktor Space Labin kanssa. Laukaisu avaruuteen on yksi saavutettu etappi, josta olemme todella ylpeitä”, Liukkonen sanoo.

Liukkonen uskoo avaruusalan olevan valtava mahdollisuus Suomelle. Piensatelliittiosaamisen ohella Suomesta löytyy maailmanluokan osaamista muun muassa erilaisten instrumenttien valmistukseen. Osalla yrityksistä on yli 30 vuoden kokemus alalta.

”Suomalainen avaruusalan osaaminen on maailmalla hyvin arvostettua. Uskon vakaasti, että voimme nousta avaruusteknologian huippumaaksi, jos kehitys jatkuu tämän suuntaisena”, toteaa Liukkonen.

Vauhtia alan kehitykselle hän toivoo myös Suomeen suunnitteilla olevasta uudesta avaruusstrategiasta. Elinkeinoministeri Mika Lintilä ja liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner asettivat maaliskuussa 2018 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus Suomen avaruusstrategian uusiksi, kasvua ja työllisyyttä edistäviksi toimenpiteiksi. Työryhmän esitys luovutettiin ministereille viime viikolla ja sen mukaan Suomen tavoite on olla maailman houkuttelevin ja ketterin avaruusliiketoimintaympäristö vuoteen 2025 mennessä. Liukkonen osallistui selvityksen tekemiseen Reaktorin edustajana.