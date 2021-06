Suomalainen Smartly.io kasvattaa tuotekehitystään kansainvälisesti

Jaa

Smartly.io ostaa tekoälyn avulla mainoksia optimoivan Viralspacen

Ohjelmistoyhtiö Smartly.io on ostanut mainosteknologiayritys Viralspacen. Piilaaksosta toimiva yritys tutkii ja optimoi tekoälyn avulla sosiaalisen median mainoksia ja niiden tehokkuutta. Viralspacen kehittämän teknologian avulla mainostajat voivat selvittää, mistä kuva- ja videoelementeistä mainos kannattaa rakentaa, jotta se tuo parhaat tulokset. Smartly.ion mainoskampanjoiden automatisointiin ja optimointiin erikoistunut teknologia mahdollistaa oppien hyödyntämisen mainoskampanjoiden kehittämisessä ja optimoimisessa nopeasti ja kätevästi.

Yrityskauppa on osa Smartly.ion nopeaa kansainvälistä kasvua, jonka tavoite on entistä vahvempi asema myös perinteisten mainostajien digimainonnan ohjelmistona. Tukeakseen nopeaa kasvua Smartly.io laajentaa myös tuotekehitystään kansainvälisesti ja avaa tuotekehityshubin Berliiniin.

“Teknologian lisäksi vahva yrityskulttuurimme on luonut pohjan kannattavalle kasvulle. Kasvutahdin kiihtyessä meillä on nyt vakaa pohja viedä suomalaista ohjelmisto-osaamista myös entistä lähemmäs asiakkaitamme Yhdysvalloissa ja Euroopassa”, Smartly.ion toimitusjohtaja ja perustaja Kristo Ovaska sanoo.

Kasvua tukemaan myös Smartly.ion johtoa on vahvistettu. Kansainvälistä tuotekehitystiimiä johtamaan on nimitetty teknologiajohtaja Lauri Tarkkala. Hän siirtyy rooliin HERE Technologiesin tuotekehitysjohtajan paikalta.

Smartly.ion asiakkuusjohtajaksi on nimitetty Ryanne Laredo. Ryanne on johtanut menestyksekkäästi asiakkuuksia kansainvälisillä ohjelmallisen mainonnan markkinajohtajilla Amobeella, Turnilla ja Performicsilla. Johtoryhmään liittyy uutena myös Ryan Jamboretz kehitysjohtajana. Ryan on työskennellyt pitkään markkinoinnin ja teknologian alalla, viimeksi TV- ja videomainonnan optimointiin keskittyneessä Amobeessa. Toinen Smartly.ion perustajista, Tuomo Riekki, jättää paikkansa johtoryhmässä ja siirtyy kesän aikana strategisen neuvonantajan rooliin ja jatkaa hallituksen jäsenenä.

Digitaalisen mainonnan luovan sisällön ja optimoinnin työkaluja kehittävä Smartly.io on alansa markkinajohtaja. Yritys työllistää jo yli 550 henkeä, ja tänä vuonna Smartly.ion ohjelmiston avulla automatisoidaan mainontaa jo kolmen miljardin dollarin arvosta. Vuonna 2013 perustetun yrityksen asiakkaita ovat muun muassa eBay, Uber ja T-Mobile, ja 99 % sen liikevaihdosta tulee Suomen ulkopuolelta.