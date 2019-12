Suomalainen Smartly.io sai uuden pääomistajan 200 miljoonan kaupassa

Smartly.io

Smartly.io auttaa mainostajia automatisoimaan mainonnan prosesseja Facebook-, Instagram- ja Pinterest-mainonnassa. Yhdistämällä luovan mainostuotannon ja mediaostamisen automaation sekä ensiluokkaisen asiakaspalvelun autamme yli 600 brändiä ympäri maailman kasvattamaan mainonnan tuloksia, ei käsiparien määrää.Smartly.io työllistää noin 350 henkeä, joista noin 200 Suomessa. Vuonna 2019 alustan läpi kulkee jo yli 2,5 miljardia mediainvestointeja. Smartlylla on toimipaikkoja 16 kaupungissa ympäri maailman, ja työntekijät edustavat 40 eri kansallisuutta. www.smartly.io.

Providence Equity Partners

Providence on kansainvälinen pääomasijoittaja, jonka hallinnoimat varat ovat yhteensä yli 45 miljardia dollaria. Yhtiö on edelläkävijä toimialaan perustuvassa pääomasijoittamisessa, ja sen visiona on rakentaa asiantuntijatiimien avulla menestyksekkäitä yhtiöitä, jotka luovat arvoa pitkällä aikavälillä. Perustamisvuodesta 1989 lähtien Providence on sijoittanut yli 200 yritykseen, ja nykyään se on johtava pääomasijoittaja, joka keskittyy media-, viestintä-, koulutus- ja informaatiotoimialoihin. Providencen pääkonttori on Providencessa, Rhode Islandissa, ja yhtiöllä on toimistot New Yorkissa ja Lontoossa. www.provequity.com.