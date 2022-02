Suomalainen startup Droppe keräsi 2,2 miljoonan euron rahoituksen digitalisoidakseen Euroopan teollisen tukkumarkkinan

Vuonna 2020 perustettu suomalainen startup Droppe rakentaa digitaalista markkinapaikkaa, jonka avulla teolliset ostajat löytävät helposti teolliset tarvikevalmistajat. Markkinapaikka ratkaisee teollisten ostajien suurimpia haasteita, eli edullisesti tukkuerinä hankittavien tarvikkeiden löytämisen ja varastoimisen, vastuullisesti. Droppen verkkoalustalta teolliset ostajat voivat hankkia esimerkiksi ruoka- ja teollisuustuotantoon isoja eriä tuotteita aina hiusverkoista ja pikatesteistä essuihin ja suojahanskoihin.

Alustan kautta Droppe tekee eurooppalaisesta tukkumarkkinasta yhtenäisempää luomalla lyhyempiä ja vastuullisempia toimitusketjuja, kun yritykset voivat etsiä paikallisia tukkutoimittajia Euroopasta muiden mantereiden sijaan. Droppen helppokäyttöistä markkinapaikkaa käyttävät jo monet Euroopan suurimmat teolliset yritykset ja nimekkäät pörssiyritykset.

”Kun teollinen tukkumarkkina siirtyy verkkoon, yhä useammat teolliset ostajat etsivät helppoja ja luotettavia tapoja tilata isoja tuote-eriä verkosta. Droppe on ensimmäisenä markkinalla rakentanut eurooppalaisen teollisuustukkujen markkinapaikan. Nyt kerätty rahoitus auttaa jatkamaan ja laajentamaan jo hyvin kasvanutta toimintaamme”, Droppen toimitusjohtaja ja toinen perustaja Johannes Salmisaari sanoo. ”Visionamme on rakentaa luotettava yhteisö eurooppalaisista ostajista ja valmistajista, ja sen kautta luoda kokonaisuudessaan vahvempi tukkumarkkina Eurooppaan.”

Droppen markkinapaikan kautta on alle kahdessa vuodessa myyty tuotteita jo yli neljällä miljoonalla eurolla. Yrityksellä on yli 500 asiakasta pienistä ja keskisuurista yrityksistä pörssiyrityksiin. Tähän asti yritys on kasvanut pelkästään liikevaihdon avulla, ilman ulkopuolista rahoitusta. Kerätyllä siemenrahoituksella Droppe aikookin laajentaa operaatioitaan Saksaan sekä nopeuttaa jo hyvää kasvuaan Ruotsissa ja Suomessa.

Tällä hetkellä Droppella on yli 30 paikallista valmistajaa Pohjoismaista ja EU-maista. Droppen markkinapaikka on avoinna ainoastaan tiimin tarkastamille ja hyväksymille, luotettaville toimittajille. Alustalle otetaankin mukaan vain alkuperäisvalmistajia tai virallisia maahantuojia.

”Droppen online-markkinapaikka virtaviivaistaa ostoprosessia helpommaksi teollisille ostajille. Ostajat voivat tilata tuotteita suoraan useilta valmistajilta ympäri Euroopan samaan aikaan ja samalla laskulla. Tätä ei ole toimialalla aiemmin nähty”, Droppen toinen perustaja Henrik Helenius selvittää.



“Gartnerin mukaan vuoteen 2025 mennessä 80 % yritysten keskinäisestä myynnistä toimittajilta ostajille tapahtuu digitaalisissa kanavissa, kuten verkkoalustoilla. Droppe hyödyntää tätä maailmanlaajuista muutosta rakentamallaan teollisuuden markkinapaikalla, vieläpä ensimmäisenä Euroopassa. Kasvuluvut kertovat myös poikkeuksellisen lupaavasta startupista. Sijoittajana on harvinaista nähdä näin hyvin toimiva kokonaisuus näin varhaisessa vaiheessa”, Timo Ahopelto, Lifeline Venturesin perustajaosakas ja yksi kierroksen sijoittajista kuvaa.