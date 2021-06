Suomalainen startup Soletair Power teki sopimuksen saksalaisen ZBT:n kanssa hiilidioksidin talteenottolaitteesta

Soletair Power Oy









Tietoja Soletair Powerista: Soletair Power on vuonna 2016 perustettu suomalainen startup, joka valmistaa ratkaisuja hiilidioksidin talteenottoon suoraan ilmasta. Talteenotettu hiilidioksidi voidaa varastoida pitkäikäisinä tuotteina, kuten hiilivetyinä tai synteettisinä polttoaineina. Soletair Powerin takana on teknologiajätti Wärtsilä Oyj, joka on antanut yli miljoonan euron siemenrahoituksena, joka on tärkeä askel kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. www.soletairpower.fi

Tietoja Vety ja polttokennokeskus ZBT:stä: ZBT on yksi Euroopan johtavista polttokenno- ja vetyteknologioiden tutkimuslaitoksista ja haluttu T&K-kumppani sekä eurooppalaisessa että kansallisessa huippututkimuksessa sekä autoteollisuuden sovelluksiin ja kiinteään sähköntuotantoon keskittyvissä teollisuushankkeissa. www.zbt.de/nc/en/meta-menu/home