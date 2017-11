Suomalainen startup Supermetrics haluaa kerätä koko maailman markkinointidatan yhteen putkeen – keräsi 3,5M€ rahoituksen

Helsinkiläinen Supermetrics on yksi Suomen nopeimmin kasvavista startupeista ja kärkipäässä Kauppalehden tilinpäätöksiin perustuvassa suomalaisten yritysten listauksessa. Supermetrics on perustettu 2013, ja sen päätuote on Google Sheets -taulukkolaskennan yhteydessä toimiva tuote, jolla käyttäjät voivat hakea markkinointidataa eri lähteistä. Supermetricsin globaaliin asiakaskuntaan kuuluvat mm. BBC, Warner Bros ja Time Inc. Lisätietoja www.supermetrics.com

OpenOcean backs relentless entrepreneurs to build global winners. We like companies founded in deep technological breakthrough; with large user-bases; that disrupt existing markets; handle large amounts of data; crack serious technical challenges and sell their products to other businesses. We see ‘delicious’ software is the core of enduring businesses: software that is not simply easy to use, but easy to love, that delivers better products and faster scaling. OpenOcean is a team of entrepreneurs, developers, and executives with the experience of building billion dollar companies, including MySQL, coupled with hunger and determination to continue learning. http://openocean.vc/