Suomalainen startup-yritys ryhtyi toimiin yksinäisyyttä vastaan ja kehitti digitaalisen Kaverisovelluksen

“Olemme kehittäneet sovellusta jo jonkin aikaa. Tiedämme, että konkreettisille ratkaisuille on jäätävän kova tarve”, kertoo idean keksinyt Arla Joensuu Porvoosta. Joka kolmas suomalainen kokee yksinäisyyttä ja korona-aika on lisännyt ihmisten eristäytyneisyyttä.

Kaverisovelluksen missiona on tehdä yksinäisyydestä arkista ja näkyvää, sekä luoda uusi positiivinen toimintakulttuuri asian ympärille. Sovellukseen on tulossa kokonaisvaltaisia apukeinoja yksinäisyyden tunteen poistamiseksi ja mielen hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Mukaan on saatu lukuisia yksinäisyystyön parissa toimivia järjestöjä ja toimijoita sekä sosiaalisen median vaikuttajia. Sovelluksen ystävyyslähettiläinä toimivat Jenni Rotonen, näyttelijä Anna-Maija Tuokko, lääkäri, kirjailija Emilia Vuorisalmi, Poikien äidit -yhteisö sekä artisti Eroma. Ystävyyslähettiläät toimivat sovelluksen kasvoina sekä levittävät tietoa uudenlaisesta toimintatavasta omille seuraajilleen.

Kaverisovelluksen vastaanotto on ollut erinomainen jo ennen sen virallista julkaisupäivää. Yli tuhat suomalaista aikuista on ottanut sovelluksen käyttöön ja uusia ystävyyssuhteita on muodostunut. Loppuvuosi 2021 on Kaverisovelluksen pilottiaikaa, jolloin erilaisia toimintoja ja kumppanuusmalleja testataan aktiivisesti, ja sovellusta kehitetään ketterästi käyttäjien toiveiden perusteella. Kaverisovelluksen virallinen julkaisupäivä on 13.9.2021. Sovellus on maksuton.