Suomalainen suklaatehdas hurmaa Keski-Eurooppaa pähkinättömällä pähkinävoilevitteellä – Dammenbergin allergiavapaa ja patentoitu Kaura-kaakaolevite perustuu puhtaaseen kotimaiseen kauraan

Toimitusjohtaja, suklaatehtailija Marko Iso-Kungas kertoo uuden Worry free® Oat Cocoa Spreadin vastaavan asiakkaiden tarpeeseen löytää terveellisempiä ja puhtaampia tuotteita – myös herkuttelupuolelle. ”Olemme olleet edelläkävijänä allergiavapaiden suklaatuotteiden valmistajana jo yli 25 vuotta”, Iso-Kungas korostaa.

Iso-Kungas kertoo, että ”Worry free® Oat Cocoa Spread tuotetta on kehitetty yli vuoden ajan ja tämän vuoden alussa lanseerasimme sen ensimmäisenä Keski-Euroopan markkinoille. Halusin kehittää herkullisen tuotteen heille, jotka eivät voi nauttia vastaavista tuotteista allergioista johtuen. Tuote poikkeaa täysin markkinoilla olevista muista vastaavista tuotteista, joiden pääasiallisena kasvirasvana on palmuöljy, sokeri ja maapähkinä.”

Worry free® levite on pähkinätön, gluteeniton, kananmunaton, vegaani, laktoositon, maidoton, soijaton ja palmuöljyvapaa. Eikä se sisällä jäämiä allergeeneista. Tuote on valmistettu suomalaisesta gluteenittomasta puhdaskaurasta. Kaura-kaakaolevite on täysin pähkinätön, mutta maistuu herkullisen pähkinäiselle.

”Vaikka tuotteemme ovat monen mielestä erikoistuotteita, niin on muistettava että Euroopan väestöstä 26 - 28 % kärsii eri asteisista ruoka-aineallergioista. Haluamme olla tässä ryhmässä ykköstoimittaja ja sopivathan kaikki tuotteemme jokaiselle herkkusuulle, vaikkei allergioita olisikaan, painottaa Iso-Kungas.”

”Keski-Euroopassa on suuret markkinat kyseiselle tuotteille. Levitteitä käytetään aamupalalla, kakuissa, kekseissä, leivonnaisissa ja suolaisissa kahvileivissä. Palautteemme kuluttajilta on ollut erinomaista”, kertoo Marko Iso-Kungas ja jatkaa: ”Itse olen ehtinyt kokeilla tuotetta jo paahtoleivällä ja croisanteissa.”

Tuotetta on saatavilla jo verkkokaupastamme www.dammenberg.info sekä myöhemmin myös vähittäiskaupoista.