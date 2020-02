Suomalainen Supermetrics jatkaa poikkeuksellista kasvuaan maailmalla ja saa CFO:n Woltilta

Supermetricsin kansainvälisestä kasvusta poikkeuksellisen tekee sen kannattavuus. Viime vuoden liikevaihto ylsi 13,7 miljoonaan euroon ja kasvua kertyi 119 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Liikevoittoa Supermetrics teki arviolta 35 prosenttia. Hyvä kannattavuus on luonnollisesti herättänyt myös sijoittajien huomion, ja monet maailman johtavista kasvuyrityssijoittajista ovat kiinnostuneita sijoittamaan yritykseen. Nyt kasvustrategiaa tukemaan on palkattu talousjohtaja ravintolaruoan kotiinkuljetuksesta tunnetulta Woltilta.

Helsinki 26.2.2020. Vuoden alussa Supermetrics valittiin maksupalveluyritys Adyenin ja uutispalvelu TNW:n laatimalle Tech5-listalle, johon nimettiin viisi kuuminta kasvuyritystä Suomesta. Listalle Supermetricsin kanssa pääsi muun muassa Wolt, joka on kerännyt Suomen historian suurimpiin kuuluvan pääomasijoituksen – yhteensä noin 150 miljoonaa euroa.

Markkinoinnin raportoinnin automaatiotyökaluja kehittävä Supermetrics on onnistunut vähintään kaksinkertaistamaan sekä liikevaihtonsa että liikevoittonsa useana peräkkäisenä vuotena. Viime vuonna liikevoitto kasvoi 2,3 miljoonasta eurosta arviolta 4,7 miljoonaan. Supermetricsin henkilöstö on kasvanut liikevaihdon kasvun mukana yli 80 työntekijään, joista suurin osa työskentelee Helsingissä ja loput Liettuassa sekä Yhdysvalloissa. Myyntiin keskittyvä Atlantan toimisto avattiin loppuvuodesta 2019. Uusimpana rekrytointina Supermetricsin Helsingin toimistolla aloitti maanantaina 24. helmikuuta talousjohtajan tehtävään palkattu Henna Mäkinen. Henna on aiemmin toiminut samassa roolissa ravintolaruoan kotiinkuljetuksesta tunnetun Woltin palveluksessa.

“Työskentelin Woltilla neljä vuotta ja tuona aikana ehdin nähdä laajentumisen kolmesta suomalaisesta kaupungista todelliseksi kansainväliseksi kasvuyritykseksi. Siinä vaiheessa ajattelin, että voisin tarttua uuteen haasteeseen ja yhteydenotto Supermetricsiltä sattui hyvään aikaan. Käytyäni haastattelussa Supermetricsillä tykästyin heti sen työyhteisöön ja organisaatiokulttuuriin. Vakuutuin myös ennen kaikkea sen kasvusta ja tunnusluvuista. Supermetrics on jo tässä vaiheessa erittäin kannattava yritys. Se ei ole mitenkään tavanomaista kasvuyrityksille, jotka ovat usein pitkäänkin riippuvaisia ulkopuolisista sijoittajista.”, Henna sanoo.

“Pidän uuden rakentamisesta. Siksi työskentelen nimenomaan kasvuyrityksissä. Näin Woltin räjähdysmäisen kasvun vain muutamassa vuodessa. Supermetrics on hurjassa vauhdissa ja nyt oli juuri oikea aika hypätä kelkkaan”, Henna lisää.

“Olemme odottaneet innolla Hennan liittymistä Supermetricsin tiimiin”, sanoo Supermetricsin perustaja ja toimitusjohtaja Mikael Thuneberg. “Talousjohtajana Hennalla tulee olemaan keskeinen rooli Supermetricsin johtoryhmässä. Hänellä on vahvan talousosaamisen lisäksi runsaasti kokemusta eri alojen liiketoiminnan laajentamisesta uusille markkinoille. Hennan rooli on tärkeä myös yrityskauppojen ja kumppanuuksien kannalta, jotka ovat kiinteä osa Supermetricsin kasvustrategiaa. Etsimme jatkuvasti uusia kiinnostavia yrityskaupan kohteita, ja markkinoinnin analytiikkatyökaluna tunnetun Da Vinci Toolsin sulauttaminen osaksi Supermetricsiä oli vasta alkua.”

Ohjelmistoalalla pätee niin sanottu Rule of 40, jolla arvioidaan ohjelmistopalveluyritysten (SaaS) taloudellista tilaa ja houkuttelevuutta. Sen mukaan kasvuprosentin ja liikevoittoprosentin yhteissumman on oltava vähintään 40, jotta SaaS-yrityksen voidaan katsoa olevan hyvä sijoituskohde. Supermetricsin osalta vastaava luku on yli 150. Tämä harvinainen nopean kasvun ja kannattavuuden yhdistelmä tekee siitä harvinaisen houkuttelevan kasvuyrityksen sijoittajan näkökulmasta. Useat maailman johtavista kasvuyrityssijoittajista ovatkin osoittaneet kiinnostusta sijoittaa Supermetricsiin, ja Supermetrics käy parhaillaan keskusteluja näiden kanssa.