Suomalainen tähtitubettaja julkaisee kesällä ensimmäisen teoksensa

Yhdeksi Suomen vaikutusvaltaisimmista naisista valittu Miisa Rotola-Pukkila eli mmiisas julkaisee heinäkuussa Inspiskalenteri by mmiisas -kirjan.

Inspiroidu arjesta supersuositun tubettaja mmiisasin kanssa. Helposti mukana kulkeva kalenteri on täynnä vinkkejä, reseptejä ja muistilistoja, joiden avulla voit seurata vuoden etenemistä ja tehdä suunnitelmia tulevaa varten. Omalla valoisalla tavallaan Miisa Rotola-Pukkila jakaa ajatuksiaan hyvinvoinnista ja neuvoo, miten arjesta saa enemmän irti. Mukana tulevien tarrojen avulla kalenterin täyttäminen on helppoa ja hauskaa.

”Tämä on minulle unelmien projekti. Olen todella suunnitelmallinen ihminen ja kannan aina paperikalenteria mukanani. On ollut aivan mahtavaa päästä suunnittelemaan juuri sellainen kalenteri kuin itse haluan. Inspiskalenterin tarkoituksena on tuoda iloa ja hymyä kiireisen arjen keskelle ja antaa voimaa jaksamiseen,” Miisa Rotola-Pukkila sanoo.

Miisa Rotola-Pukkila on suomalaisen YouTuben ehdoton tähti, jonka mmiisas-kanavalla on yli 380 000 tilaajaa ja yli 400 000 seuraajaa Instagramissa. Hän aloitti videoblogin pitämisen keväällä 2013. 23-vuotias tamperelainen puheviestinnän opiskelija haluaa jakaa palan elämästään muiden kanssa.

Kustannusosakeyhtiö Otava julkaisee Inspiskalenteri by mmiisas -teoksen heinäkuussa 2019.