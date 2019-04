Suomalainen teknologia startup Soma keräsi onnistuneesti 1,1 miljoonaa euroa rahoitusta ja valittiin Piilaaksoon kiihdyttämö-ohjelmaan

Helsinki, 23.4.2019. Lohkoketjuteknologiaan perustuvaa ratkaisua kehittävä suomalainen startup Soma keräsi onnistuneesti tavoittelemansa 1,1 miljoonaa euroa pääomaa bridge-kierroksellaan ja lähtee ensimmäisenä suomalaisena startup-yrityksenä Nordic Innovation House:n järjestämään TINC kiihdyttämö-ohjelmaan.

Suomalainen startup-yritys Soma on onnistuneesti kerännyt 1,1 miljoonaa euroa rahoitusta kehittämänsä lohkoketjuteknologiaan pohjautuvan markkinapaikkansa lanseeraamiseen. Rahoittajina toimivat yksityiset enkelisijoittajat sekä Business Finland. Onnistuneen rahoituskierroksen lisäksi Soma valittiin ensimmäisenä suomalaisena startup-yrityksenä Nordic Innovation House:n järjestämään TINC kiihdyttämö-ohjelmaan, minkä tarkoituksena on tarjota yhtiölle tukea sen kansainväliseen lanseeraukseen sekä kasvuun.



Soma on vuonna 2016 perustettu yritys, mikä kehittää arvotavaroille suunnattua markkinapaikkaa. Soman rakentama teknologia mahdollistaa tavaroiden aitouden -sekä historian todentamisen lohkoketjuteknologiaan pohjautuvan ratkaisun ansiosta.