Suomalainen teknologiayhtiö Wunderdog ilmiantoi itsensä tasa-arvokonsulteille - apua oli yrityksenä vaikea löytää

Kun Wunderdogin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma päivitettiin, yhtiön sisällä heräsi tärkeä keskustelu palkoista.

Teknologia-alalla palkat ovat lähteneet räjähdysmäiseen kasvuun ja niistä käydään jatkuvaa keskustelua. Palkka on myös yksi kilpailuvalteista alalla, jolla tekijöistä on jatkuva pula. Osa yrityksistä tarjoaa provisiopohjaisen palkan maksimoidakseen yksilön tulot, kun taas osa yrityksistä luottaa kiinteään keskimääräistä korkeampaan kuukausipalkkaan.



Keväällä 2019 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa päivitettäessä Wunderdogilla heräsi keskustelu palkoista. Henkilöstöä alkoi kiinnostaa taustat yhtiön palkkojen takana. Aihe koettiin niin tärkeäksi, että sitä alettiin tarkastella yrityksen toimesta tarkemmin. Parhaaksi ratkaisuksi katsottiin hankkia puolueeton kolmas osapuoli tekemään palkkakartoitus Wunderdogille ja samalla arvioimaan tasa-arvosuunnitelmaa. “Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman tekeminen on lähtöisin lakisääteisyyden lisäksi yhdessä määrittelemistämme arvoista sekä strategiastamme olla kaikille yhtäläisen hyvä ja tasa-arvoinen työpaikka. Kun suunnitelman päivittämisen jälkeen sisäinen keskustelu palkoista kiihtyi, koimme erittäin tärkeäksi että asia käydään läpi perinpohjaisesti ja läpinäkyvästi. Siksi ulkopuolisen mukaan ottaminen oli ainut oikea ratkaisu”, kertoo Wunderdogin Head of People Operations Meri-Tuuli Olkkonen.



Tämä ei kuitenkaan ollut yksinkertaista. Henkilöstöosasto otti asian selvittämisestä vastuun ja kontaktoi ensitöikseen Tasa-arvo.fi:n tasa-arvovaltuutetut kysyäkseen, voisivatko he avustaa asiassa. Tasa-arvovaltuutetut vaikuttivat hämmentyneiltä siitä, että yritys otti heihin yhteyttä. Tavallisesti yhteydenotot tekee yksityinen henkilö. Pian kävikin ilmi, että Tasa-arvo.fi tukee ainoastaan yksityishenkilöitä näissä asioissa, eivätkä he näin ollen pystyneet auttamaan, vaikka ilahtuivatkin siitä, että Wunderdog oli yhtiönä tarttunut toimeen.



Seuraavaksi Wunderdogilla käännyttiin Sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osaston puoleen. Jälleen vastaus oli hämmentynyt. Miksi yritys, ennen kaikkea yksityisellä sektorilla toimiva sellainen, oli heihin yhteydessä tällaisen asian puitteissa? Lyhyen keskustelun jälkeen oli selvää, että Sosiaali- ja terveysministeriö oli myös ilahtunut siitä, että Wunderdog oli tarttunut toimeen yhtiönä, mutta hekään eivät pystyneet auttamaan teknologiyhtiötä tässä tapauksessa.



Sekä Tasa-arvo.fi että Sosiaali- ja terveysministeriö molemmat uskoivat, että World of Management (WoM) voisi avustaa tässä asiassa. WoM on yksi harvoista tasa-arvokonsultointiyrityksistä Suomessa ja heidän henkilöstönsä on alansa huippua. WoM:in asiakkaita ovat pääsääntöisesti julkisen sektorin yritykset. He työskentelevät harvoin yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa.



Lopulta Wunderdogin henkilöstöosasto otti yhteyttä WoM:iin. Kuten aiemmissa tapauksissa, WoM:in konsultit olivat hämillään yrityksen yhteydenotosta. Huolimatta siitä, että he eivät olleet koskaan aiemmin tehneet vastaavaa palkkakartoitusta yksityiselle yritykselle, lupasivat he tehdä sellaisen Wunderdogille.



Palkkakartoitus esiteltiin lopulta elokuussa 2019 WoM:in toimesta.



Kartoituksen auditoinnin tarkoituksena oli selvittää ja varmistaa, että Wunderdogin tasa-arvo-ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan sisältyvä palkkakartoitus on laadittu asianmukaisesti eikä palkkojen välillä ole perusteettomia eroja.



Wunderdogin palkkausperusteet on määritelty kolmesta näkökulmasta:



- Ihmiset – kulttuurinen panos: kollegoiden tarpeiden huomioonottaminen, arvostaminen ja auttaminen

- Ydinosaaminen: avaintaidot työn tekemisessä

- Liiketoiminnan kehittäminen – asiakkaan ja Wunderdogin: aktiivinen panos asiakkaiden ja Wunderdogin liiketoiminnan kehittämiseen



TULOKSET



- Palkkauksen perusteet, mukaan lukien alkupalkan määräytymisen perusteet, on määritelty Wunderdogin tasa-arvo-ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa selkeästi. Palkkojen tasoa ja korotustarvetta arvioidaan vuosittain kehityskeskustelujen yhteydessä. Työssä suoriutumisen ja tuloksellisuuden arvioinnissa käytetään palautetta asiakkailta ja esimiehiltä. Arvioinnissa käytetään kaikkea käytettävissä olevaa informaatiota.

- Palkkausperusteissa tulee selkeästi esiin yrityksen näkemys siitä, että jokaisen työntekijän tulee antaa oma panoksensa myös kollegoiden, koko Wunderdogin ja asiakkaiden kehittymiseen. Tasa-arvoisen palkkauksen kannalta nämä ovat hyväksyttäviä perusteita, koska ne lähtevät yrityksen tarpeista ja tavoitteista.

- Verrattaessa palkkoja kokemusvuosiryhmittäin, erojen taustalla olivat tyypillisesti erot kokemuksen laadussa ja syvyydessä, jotka heijastuivat eroihin nykyisessä osaamisessa. Erot kokemuksen laadussa tuottivat esimerkiksi eroja kyvyssä itsenäiseen työskentelyyn, vastuunkannossa, johtamisosaamisessa ja asiakastyönhallinnassa.

- Palkkauksessa on otettu huomioon henkilöiden osaamisen kehittyminen ja palkkausta päivitetty asianmukaisesti osaamisen kehittymisen mukaan.

- Kokonaisarviona voidaan todeta, että palkkojen läpikäynnissä löydettiin palkkaerojen taustalta tasa-arvolain mukaan hyväksyttävät perusteet.



SUOSITUKSET



Osaaminen on keskeinen palkkauksen peruste. Palkkauksen arvioinnin pohjaksi voitaisiin kuvata tarkemmin eri osaamisen tasoja. Osaamisen osa-alueet: laajuus, syvyys ja heijastusvaikutus kollegoiden ja Wunderdogin toimintaan voitaisiin kuvata väittämien avulla.

Kehitetään palautetiedon kokoamista työntekijöiden suoriutumisesta ja työn tuloksellisuudesta, jotta se olisi mahdollisimman riittävää ja systemaattista, ja varmistaisi tasapuolista ja tasa-arvoista arviointia.

Työnantaja suhtautuu myönteisesti palkka-avoimuuteen ja avoimesti palkoista keskusteluun. Palkkauksen perusteiden tuntemusta ja palkka-avoimuutta kannattaa edistää jatkossakin.

Jatketaan tasa-arvo-ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttamista ja säännöllistä päivittämistä sekä keskustelua henkilöstön kanssa palkkakartoituksen tuloksista ja koko suunnitelman toteuttamisesta. Pohditaan, miten suunnitelman kehittämistoimenpiteitä voitaisiin konkretisoida.



Palkkakartoitus toteutettiin konsultti Sinikka Mustakallion ja tasa-arvospesialistin Inkeri Tanhuan WoM Oy:stä toimesta. Wunderdogilta Meri-Tuuli Olkkonen ja Ville Komulainen osallistuivat palkkakartoitukseen. Tulosten läpikäynnissä oli mukana myös Wunderdogin työsuojeluvaltuutettu.