Suomalainen teknologiayritys yhteistyöhön Yhdysvaltain armeijan kanssa

MarshallAI on suomalainen automaattisen kuvantulkinnan edelläkävijä. Kehitystyö on alkanut vuonna 2014, ja yritys tarjoaa kokonaisratkaisuna alustan ihmisen näköaistin kahdentamiseen ilman ohjelmointiosaamista. MarshallAIn teknologialla parannetaan yritysten turvallisuutta, tehostetaan turvallisuusviranomaisten toimintaa ja mahdollistetaan älykaupunkeja ja -liikennettä.

Yhdysvaltain puolustusministeriö (U.S. Department of Defense) on Amerikan suurin valtiollinen virasto. Viraston budjetti on yli 700 miljardia euroa ja se työllistää lähes 3 miljoonaa työntekijää. Viraston yli 4000 toimipaikan tehtävänä on taata Yhdysvaltojen turvallisuus tarjoamalla sotilaallisia voimia joita tarvitaan sodan estämiseksi. Viraston sotilaalliset voimat ovat Yhdysvaltain armeija, merijalkaväki, laivasto, ilmavoimat, avaruusvoima, rannikkovartiosto sekä kansalliskaarti.