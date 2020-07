Suomalainen tutkija ja taiteilija Mikko Ijäs mukana Harvardin yliopiston tutkimuksessa, joka tarkastelee Meksikon tarahumara-alkuperäisväestön juoksutraditioita

Chicagon yliopiston julkaiseman arvostetun akateemisen julkaisun Current Anthropologyn artikkelin “Running in Tarahumara (Rarámuri) Culture” (2020) mukaan tarahumara-kansan juoksijat kärsivät samoista vaivoista kuin kaikki muutkin juoksijat. Christopher McDougallin kirja ”Born to Run” (2009) teki tarahumara-kansan tunnetuksi ”lähes myyttisinä kivikautisina superatleetteina”, jotka asuivat Luoteis-Meksikon etäisissä kanjoneissa ja juoksivat uskomattomia matkoja haastavassa maastossa ilman mitään ongelmia. Kirja teki suurelle yleisölle tunnetuksi myös tämän uuden artikkelin kirjoittajan, Harvardin yliopiston evoluutiobiologian ja antropologian professorin Daniel Liebermanin. Uusi artikkeli nostaa ensimmäistä kertaa tarahumara-kansan juoksutraditiot osana heidän muuta kulttuuria, kuten väsytysmetsästystä, kilpajuoksua, tanssia ja fyysistä työtä. Artikkeli nostaa esille myös tarahumaroihin liitetyn yli-inhimillisen näkökulman, jonka vuoksi heidän kohtaamiaan haasteita ei ole ymmärretty oikein.

Lieberman on koonnut artikkelia varten kiinnostavan työryhmän, johon kuuluu hänen Harvardin kollegoitaan, kuten kardiologi Aaron Baggish, joka on yksi maailman johtavia urheilutieteen ja sydänterveyden asiantuntijoita. Kirjoittajiin on kuulunut myös amerikkalainen Mickey Mahaffey, joka on asunut tarahumarojen keskuudessa viimeiset 20-vuotta ja materiaalia on ollut keräämässä myös paikallinen maanviljelijä ja juoksija Silvino Cubesare Quimare.

Tutkijaryhmä haastatteli artikkelia varten 50-90-vuotiaita tarahumara-juoksijoita, joista kaikki olivat aikanaan osallistuneet perinteisiin väsytysmetsästyksiin, jossa riistaeläimen perässä juostaan niin kauan, että eläin kuolee uupumukseen ja lämpöhalvaukseen.

Artikkelin ensimmäisen asiantuntijakommentin on kirjoittanut artikkelissa useaan kertaan viitattu suomalainen tutkija ja taiteilija Mikko Ijäs, joka on ollut Harvardin yliopiston tutkijana Liebermanin alaisena vuosina 2017–2019.

Artikkeli ja sen asiantuntijakommentit löytyvät ilmaiseksi Current Anthropologyn kotisivuilta.

https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/708810

Mikko Ijäksen alkuperäiskansojen juoksutraditioiden suhdetta taiteen alkuperään käsittelevän väitöskirjan ”Fragments of the Hunt” (2017) voi ostaa Apple Booksista

https://books.apple.com/fi/book/fragments-of-the-hunt/id1509400719?l=fi

Mikko Ijäksen ja Maija Kaunismaan tuottaman alkuperäiskansojen juoksutraditioita käsittelevän dokumenttielokuvan ”The Origins” (2019) voi ostaa ja vuokrata Vimeosta:

https://vimeo.com/ondemand/theorigins