Suomalainen valaisin valmistaja Himmee tuo sisustusapua Instagramiin lisätyn todellisuuden avulla

Suomalainen designyritys Himmee tarjoaa Instagramin käyttäjille mahdollisuuden testata designvalaisimia kotonaan lisättyä todellisuutta hyödyntävällä filtterillä.

Himmee on yhtenä maailman ensimmäisistä huonekalualan toimijoista kehittänyt lnstagram-filtterin, jonka avulla käyttäjät voivat sovittaa yrityksen designvalaisimia haluamiinsa sisustuksiin. Filtteri antaa mahdollisuuden kokea ja kokeilla, miltä Himmeen valaisin näyttäisi esimerkiksi omassa olo- tai makuuhuoneessa.

– Haluamme filtterillä auttaa asiakkaitamme valitsemaan täydellisen valaisimen. Kokeilematta voi olla vaikeaa kuvitella, miten valaisin sopii sisustukseen, joten haluamme helpottaa valinnan tekemistä, sanoo Himmeen perustaja ja suunnittelija Timo Niskanen. Filtterin avulla asiakkaat voivat testata valaisimia ennen ostopäätöstä, joten oikea valinta on helpompi tehdä kerralla. Näin voidaan välttää mahdolliset hutiostokset sekä vähentää edestakaista postittelua.

– Instagram-filtterit ovat hauskaa huvittelua ja niitä hyödynnetään osana markkinointia. Me halusimme kehittää filtterin, josta on myös hyötyä, Niskanen kertoo. Voit testata valaisimia ja tallentaa sen kuvana tai videona ja jakaa ystävillesi! Aiemminkin käytössä on ollut lisättyä todellisuutta hyödyntäviä sovelluksia, mutta monet niistä ovat edellyttäneet yrityksen oman ohjelmiston lataamista. Instagramilla on maailmanlaajuisesti yli miljardi käyttäjää, joten sovellus on monien käyttäjien laitteilla jo valmiina.

Korona aikana Himmee on suunnannut toimintaansa vahvasti direct to consumer malliin eli suoraan kuluttajille myyntiin. Himmeen oman verkkokaupan myynti on moninkertaistunut.