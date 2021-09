Suomalainen verotusjärjestelmä ehdolla maailman parhaiten toteutetuksi jättihankkeeksi

Jaa

Projektijohtamisen kansainvälinen kattojärjestö International Project Management Association (IPMA) on nimennyt Verohallinnon Valmis-hankkeen ehdolle vuoden 2021 parhaiten toteutetuksi megaluokan IT-projektiksi. Paikan kolmen parhaan joukossa jo varmistaneen Verohallinnon järjestelmäuudistuksessa oli mukana strategisen digitaalisen liiketoiminnan konsultti Nortal yhdessä FAST Enterprisen kanssa vuosien 2013–2020 aikana. Suomalaisprojekti kilpailee maailman parhaan projektin tittelistä yhdessä iranilaisen öljykenttäohjelmiston ja intialaisen sähkönsiirtojärjestelmän kanssa.

Verohallinnon historian suurimmassa muutoshankkeessa uudistettiin koko Suomen verotusjärjestelmä korvaamalla noin 70 elinkaarensa päässä ollutta järjestelmää yhdellä valmisohjelmistolla. Valmis-hankkeen kehitystiimissä on ollut mukana yli 50 Nortalin asiantuntijaa ja Nortal on koordinoinut mm. Verohallinnon asiakastietojen ja rahaliikenteen kehittämistä. Lisäksi Nortal on myös ohjannut FAST Enterprises LLC:n kehittämän GenTax-verotusohjelmiston testausta ja vaiheittain käyttöönotetun järjestelmän pääkäyttäjien koulutusta varmistaen verovirkailijoiden valmiudet uuden järjestelmän täysimittaiseen hyödyntämiseen heti käyttöönotosta lähtien.

Asiakkaille näkyvä palvelu OmaVero on lyönyt itsensä hyvin läpi ja selvä enemmistö suomalaista hoitaakin veroasiansa nykyisin palvelussa. Järjestelmäuudistuksella on ollut välitön vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan, sillä Suomen tärkeintä palvelua ylläpitävä Verohallinto on vastuussa verotuksen oikea-aikaisesta ja oikeudenmukaisesta toimittamisesta.

Maailmanluokan osaamista, yhteistyötä ja testaamista

Projektijohtamisen kansainvälinen kattojärjestö IPMA nimeää vuosittain maailman parhaat järjestelmätoteutukset. Kilpailukriteereissä painotetaan kokonaisprojektin onnistumista ihmisiä ja tarkoitusta, prosesseja ja resurssien innovatiivista käyttöä sekä hankkeen tuloksia.

Valmis-hanke palkittiin Suomessa jo Vuoden projekti -palkinnolla vuonna 2020 ja nyt se on ehdolla myös maailman parhaaksi megaluokan projektiksi.

Nortalin Senior Testing Specialist Annastiina Norppa perustelee Valmis-hankkeen menestystä erityisesti eri organisaatioiden ja niiden tiimien välisellä saumattomalla yhteistyöllä, tiimihengellä ja yhteen hiileen puhaltamisella. Myös huolellisen testaamisen merkitys korostui näin suuren hankkeen onnistumisessa.

”Testauksella oli erittäin tärkeä rooli hankkeen lopputuloksen kannalta. Sillä varmistettiin järjestelmän luotettavuus ja toimivuus Verohallinnon vaatimusten mukaisesti. Riittävällä testauksella pystyttiin minimoimaan tuotannon riskejä, kun mahdollisesti kriittiset virheet löydettiin ajoissa”, kertoo Annastiina Norppa ja jatkaa: ”Vaikka Valmis-hanke onkin nyt ehdolla maailman parhaaksi megaluokan projektiksi, on jokainen suomalainen palkinnon jo saanut. OmaVero toimii upeasti ja uusi järjestelmä säästää Verohallinnon ylläpito- ja kehittämiskuluja.”

Kilpailun voittaja julkistetaan 22. syyskuuta järjestettävässä IPMA:n palkintogaalassa.