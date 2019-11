Suomalainen vuokramökki palkittu Euroopan parhaaksi lomakohteeksi omassa kategoriassaan

Suomi matkakohteena sai taas tunnustusta, kun European Holiday Home Association eli EHHA valitsi suomalaisen vuokramökin Euroopan parhaaksi vuokrattavaksi loma-asunnoksi. Voitto tuli ainutlaatuisuutta korostavassa Best Unique Spot Holiday Home-kategoriassa.

Lomarenkaan välittämä vuokramökki jakoi ykkössijan parhaana lomakohteena Best Unique Spot Holiday Home -kategoriassa. EHHAn palkitsema vuokramökki on Lomarenkaan Hillagammi -mökki Utsjoella. Tämä eräkämppä sijaitsee hyvin rauhallisella paikalla Kaldoaivin erämaassa, aivan Suomen pohjoisimman rajan tuntumassa. Se on varustukseltaan kuin eräkämppä – mökistä ei löydy esimerkiksi sähköä tai juoksevaa vettä, vaan mökki sulautuu täydellisesti ympäristöönsä. Kämppä on sekä sisustukseltaan että miljöönsä puolesta ainutlaatuinen erämaakohde. Loistavat valokuvat revontulista ja tähtitaivaasta sekä erittäin hyvällä maulla sisustetusta lomakohteesta saivat kansainvälisen raadin ihailemaan suomalaisen vuokramökin sielukkuutta. Katso kuvat ja esittely mökistä täältä.

Palkintogaala järjestettiin perjantaina 8. marraskuuta Barcelonassa. Lomarengasta ja Suomea edusti paikan päällä Lomarenkaan pitkäaikainen toimitusjohtaja Juha-Pekka Olkkola. ”Uskoimme alusta saakka, että suomalainen eräkämppä voi voittaa oman kategoriansa. Lomarenkaalla on monia uniikkeja kohteita valikoimassaan, mutta Hillagammi erottuu selkeästi joukosta jo miljöönsä vuoksi”, Olkkola iloitsee. "Kilpailuun osallistui satoja hulppeita huviloita ja huoneistoja eri puolita Eurooppaa. Suomalainen erämaakohde todellakin päihitti Alppien ja Välimeren luksushuvilat", sanoo Olkkola.

EHHA valitsi voittajat kaikkiaan kahdeksassa eri kategoriassa.Palkitsemisen tavoitteena on korostaa vuokrattavien loma-asuntomarkkinoiden laatua ja valtavaa monimuotoisuutta Euroopassa. Katso kaikki ehdokkaat ja voittajat täältä.



EHHA - European Holiday Home Association



European Holiday Home Association EHHA on vuonna 2013 perustettu yhdistys, joka toimii vuokrattavien loma-asuntojen toimialan etujärjestönä. Se jäseninä ovat suurimmat eurooppalaiset vuokrattavia loma-asuntoja välittävät tahot. EHHAn jäsenet välittävät satoja tuhansia mökkejä, loma-asuntoja, huviloita ja huoneistoja palveluissaan. Lomarengas Oy on EHHA:n jäsen.