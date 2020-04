SUOMALAINEN YOUPRET LAHJOITTAA TULKKAUSPALVELUJA SAIRAANHOITOPIIREILLE

”Kielimuuri ei saa hidastaa avun saantia, kun henki on kyseessä”, Youpretin toimitusjohtaja Erik Tahvanainen sanoo. Suomalainen startup-yritys lahjoittaa tulkkauspalvelut sairaanhoitopiireille koronavirus-pandemian ajan. Samalla tuetaan ammattitulkkien työllistymistä.

Terveydenhuoltoon kohdistuvat paineet herättivät tulkkipalveluja tarjoavassa Youpret Oy:ssä halun auttaa hoitajia omalla osaamisella. ”Kielimuuri ei saa olla hidastamassa avun saamista, kun henki on kyseessä”, sanoo Youpret Oy:n toimitusjohtaja Erik Tahvanainen.

Joensuulainen Youpret syntyi halusta auttaa ja ratkaista ongelmia tulkkausta vaativissa tilanteissa. Idea sai alkunsa, kun maahanmuuttaja ei saanut hoitoapua kielitaidon puutteiden vuoksi. Youpret kehitti sovelluksen, jonka lataamalla voi tilata tarvitsemansa kielen ammattitulkin palvelut käyttöön puhelimitse alle minuutissa. Sovelluksen kautta yli 60 eri kielen ammattitulkit ovat hoitohenkilöstön käytettävissä 24/7.

”Haluamme omalta osaltamme auttaa ruuhkautuvaa terveydenhuoltoa tarjoamalla tulkkaussovelluksemme ja tulkkaukset veloituksetta käyttöön niille julkisen terveydenhuollon organisaatioille, jotka eivät vielä ole asiakkaitamme”, sanoo myyntijohtaja Atte Solaranta.

Youpret on jo monen sairaanhoitopiirin puitesopimustoimittaja, mutta nyt nopea ja helppokäyttöinen palvelu halutaan saada myös muiden sairaanhoitopiirien työntekijöiden avuksi. Solarannan mukaan sovellus on noin 85 % tavallista tulkkipalvelua nopeampi tapa hankkia tulkkaus. ”Palvelu tehostaa näin hoitohenkilöstön tärkeää työaikaa ja vapauttaa resursseja itse hoitotyöhön.”

Töitä tulkeille taloudellisesti haastavassa tilanteessa

Yrityksen palveluksessa on yli 300 ammattitulkkia. Suuri osa heistä on yksinyrittäjiä, joiden toimeentulo taloudellisesti haastavina aikoina on tiukilla.

”Haluamme samalla antaa tukemme tulkeillemme työllistämällä heitä hankalassa markkinatilanteessa”, kertoo Tahvanainen. ”Maksamme itse heidän palkkionsa. Olemme varanneet tähän hyväntekeväisyyskampanjaan kaikkiaan 10 000 euroa ja oman työpanoksemme,” Tahvanainen kertoo.

Youpret-sovelluksen kautta ammattitulkit ovat asiakkaan käytettävissä ympäri vuorokauden 7 päivänä viikossa, alle minuutin vasteajalla, ympäri vuoden. Sovelluksessa valitaan kieli, halutessa tulkin sukupuoli, ja pian algoritmin valitsema tulkki soittaa puhelimeen. Palvelusta näkee myös yhdellä silmäyksellä, jos tulkkausapua ei ole heti saatavilla. Youpret-palvelua käyttävät jo tuhannet asiakkaat yli 250 organisaatiossa, muun muassa Suomen Punainen Risti ja monet kaupungit sekä kunnat.

Youpretin kampanja on voimassa vain uusille asiakkaille 1.4.2020 - 31.5.2020 asti. Kampanjan euromäärä on 10 000 €. Kampanjasumman loputtua asiakkailla on käytössä Youpretin palvelu normaalilla hinnalla 66,00 €/h ajanvarauksella tai pikatulkkauksena 2,00 €/minuutti.