Suomalaisedustus maailman vahvin mies -kisassa ensimmäisen kerran yhdeksään vuoteen

Joensuulainen Mika "El Toro" Törrö on kulkenut erikoisen polun nelinkertaiseksi Suomen vahvimmaksi mieheksi. Lapsena elämä vei koulukotiin, asumaan puiston penkeille ja vuosiksi vankilaan. Nyt päihteet ovat vaihtuneet puntteihin ja tehotreeneihin. Isosta, arasta pojasta on kasvanut lasten rakastama jätti, jolla on tavoite: olla jonain päivänä maailman vahvin mies.