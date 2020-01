Suomalaisen Aavi Technologies Oy:n virukset tappavia ilmanpuhdistimia lahjoitetaan Wuhanin sairaaloihin

Suomalainen Aavi Technologies Oy solmi viime viikolla yhteistyösopimuksen Suomessakin toimivan China CAMC Engineering Co. Ltd:n kanssa. Yhteistyö sai vauhtia koronaviruksesta; CAMC ja Aavi ovat yhdessä lahjoittaneet 100 kpl virukset tappavia Aavi Leaf -ilmanpuhdistimia viiteen koronaviruspotilaita hoitavaan sairaalaan Wuhanin alueelle. Ensimmäinen erä on lähtenyt Aavi varastolta Qidongista kohti Wuhania eilen 29.1.2020 (valokuvat). Myös uuteen koronaviruspotilaiden hoitoon tarkoitettuun Wuhaniin rakenteilla olevaan sairaalaan on sovittu lahjoitettavan Aavi Leaf -ilmanpuhdistimia.

Suomessakin mm. sairaala- ja koulukäytössä olevien Aavi Technologies Oy:n laitteiden puhdistusteho perustuu kontaminaatioituneiden partikkeleiden ionisointiin. Taudinaiheuttajat kuolevat ja tarttuvat laitteen keräyspintoihin, josta ne poistetaan automaattisesti. Tämä Aavi Technologies Oy:n maailmanlaajuisesti patentoima teknologia tehoaa sekä isompiin että nanokokoisiin partikkeleihin, kivihiilipölyyn, viruksiin, bakteereihin sekä kaasuihin. Ulkopuolisen tutkimuslaitoksen tekemät testit ovat osoittaneet, että Aavi Leaf -ilmanpuhdistin poistaa ilmasta tehokkaasti mm. koronaviruksen kokoiset (noin 100 nm) nanohiukkaset (Report CR-02641, 2018, ”Microbiological efficacy testing of Aavi Leaf purification device”). Puhdistustehokkuus on selkeästi parempi kuin esim. UV-valon tai HEPA-suodattimen. Suodatus on jatkuvaa; Aavi-laitteissa ei ole vaihtoa vaativia suodattimia ja huolto on turvallista.

Aavi Technologies Oy on Vantaalla toimiva ilmanpuhdistimien kehitys- ja valmistusyhtiö. Yhtiön tuotanto oli vielä viime vuoteen asti Suomessa, parhaimmillaan yhtiö valmisti 60 kpl Aavi Leaf ilmanpuhdistinlaitteita päivässä. 95 % kaikista valmistetuista ilmanpuhdistimista on myyty Aavin kiinalaisen emoyhtiön Synergy New Energy Technologies Service Co:n kautta Kiinan markkinoille. Pystyäkseen tyydyttämään kasvavan kiinnostuksen Kiinan markkinoilla Aavi Technologies Oy rakennutti vuoden 2018 aikana Shanghain lähelle tehtaan; Aavi Technologies Jiangsu Co valmistaa 120.000 m2 tiloissaan ilmanpuhdistimia teollisuuteen ja toimistotaloihin Aasian markkinoilla (valokuva tehtaasta).

Korona-viruksen vuoksi pääosa Kiinan tehtaan työntekijöistä keskeytti uuden vuoden juhlinnan ja tehdas avattiin lomien jälkeen etuajassa; useiden erilaisten Aavi ilmanpuhdistimien tuotanto toimii nyt täydellä teholla.