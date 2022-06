Suomalaisen Faronin immunoterapia antaa lupaavia tuloksia vaikeasti hoidettavien syöpäkasvainten hoidossa – Bexmarilimab-yksittäishoidosta hyötyneillä potilailla merkittävästi pidempi elinaika

Bexmarilimabin turvallisuutta ja tehoa yksittäishoitona kymmenessä vaikeasti hoidettavassa, etäpesäkkeisessä tai leikkauskelvottomassa kiinteän kasvaimen kohortissa selvitetään avoimessa faasin I/II kliinisessä MATINS-tutkimuksessa.

Uusimmat tutkimustulokset osoittavat, että bexmarilimab-hoidosta hyötyneistä potilaista 65 prosenttia oli elossa vielä 12 kuukauden jälkeen hoidon aloittamisesta, kun taas potilaista, jotka eivät saaneet bexmarilimabista hoitovastetta, elossa oli vain 11 prosenttia. Analyysissa oli mukana 90 potilasta, jotka olivat saaneet vähintään kolme bexmarilimab-hoitojaksoa ja joiden kasvain kuvannettiin neljännen jakson kohdalla sekä myöhemmin 12 kuukauden seurantajakson aikana. Parhaimmat tulokset saavutettiin melanoomassa sekä sappiteiden ja sappirakon syövissä. Näissä syövissä vuoden seurannan jälkeen elossa oli 100 prosenttia potilaista, jotka saivat hoitovasteen, ja 0 prosenttia niistä, jotka eivät saaneet hoitovastetta.

Äskettäin American Society of Clinical Oncologyn (ASCO) vuosikokouksen yhteydessä raportoitujen tulosten mukaan noin 30–40 prosenttia melanooma-, maksasyöpä-, mahasyöpä- ja rintasyöpäpotilaista sekä sappiteiden ja -rakon syöpäpotilaista hyötyi bexmarilimab-hoidosta. Potilaat, jotka hyötyvät bexmarilimab-hoidosta, pystytään varsin hyvin erottamaan niistä potilaista, jotka eivät hyödy hoidosta, verikokeen ja kasvaimen koepalan avulla.

– MATINS-tutkimuksen uudet eloonjäämistiedot ovat merkittäviä, etenkin kun otetaan huomioon tutkimuksen potilasryhmä. Nämä potilaat ovat saaneet raskaita hoitoja, heidän sairautensa on edennyt erittäin pitkälle ja heidän odotettavissa oleva elinaikansa on yleensä hyvin lyhyt. On todella rohkaisevaa, että hoidon ansiosta kasvaimen kasvua hillitsevä immuunivaste aktivoitui ja että kahdella kolmasosalla hoidosta hyötyneistä potilaista vaste kesti ainakin 12 kuukautta, toteaa hematologian ja onkologian laitoksen johtaja Daruka Mahadevan, Mays Cancer Center, University of Texas Health, San Antonio.

– Vuoden seuranta-ajan jälkeiset eloonjäämistiedot ovat tärkeä merkkipaalu kaikissa syöpätutkimuksissa. Bexmarilimab-yksittäishoidosta hyötyneiden potilaiden merkittävästi pidempi elinaika on erittäin rohkaiseva tulos varsinkin näin monessa vaikeassa syövässä, sanoo Faronin lääketieteellinen johtaja Marie-Louise Fjällskog.

– Nämä tiedot sekä aiemmin raportoidut biomarkkeritiedot auttavat meitä identifioimaan hoidosta hyötyvät potilaat ja suunnittelemaan tulevia myyntilupaan johtavia tutkimuksia. Ne myös tukevat käsitystämme, että bexmarilimab yksinään voi lisätä eloonjääntimahdollisuuksia sellaisilla potilailla, joilla on erilaisia aiempien hoitojen aikana pitkälle edenneitä kasvaimia. Jatkossa siirrymme myös tutkimaan bexmarilimabin tehoa varhaisemmassa vaiheessa syövän hoitoa yhdessä muiden hoitojen kanssa, Fjällskog jatkaa.

Alkuperäinen yhtiön pörssitiedote englanniksi 15. kesäkuuta 2022 kello 9.00

Projekti on saanut EU:n Horisontti 2020 -ohjelman tutkimus- ja innovaatiorahoitusta (avustussopimus nro 960914).

Lisätietoja:

Juho Jalkanen, operatiivinen johtaja, Faron Pharmaceuticals Oy, juho.jalkanen@faron.com, puh. +358 40 707 1046

Yleistä bexmarilimabista

Bexmarilimab on Faronin omistama patenttisuojattu uusi syövän täsmäimmunoterapia, joka valjastaa ihmisen oman immuunijärjestelmän syövän ja tulehdusten hoitoon palauttamalla potilaan hiljennetyn immuunivasteen. Bexmarilimabin turvallisuutta ja tehoa selvitetään avoimessa faasin I/II kliinisessä MATINS-tutkimuksessa potentiaalisena yksittäishoitona potilailla, joilla on kiinteä kasvain ja joiden kaikki muut hoitovaihtoehdot on jo käytetty. Kymmenestä kiinteästä syöpäkohortista merkittävimmät kliiniset vasteosuudet havaittiin ihomelanoomaa (30 %), suolistosyöpää (30 %), kolangiokarsinoomaa (30 %), hepatosellulaarista karsinoomaa (40 %) ja rintasyöpää (40 %) sairastavilla potilailla. Bexmarilimab-hoito on edelleen hyvin siedettyä, uusista turvallisuussignaaleista ei raportoitu eikä hoidosta ole aiheutunut haittatapahtumia, joiden vuoksi annostusta olisi jouduttu pienentämään tai muuttamaan.

Faron (AIM: FARN, First North: FARON) on kliinisen vaiheen biolääkeyritys, joka kehittää uusia hoitoja sairauksiin, joiden hoidossa on merkittäviä puutteita. Faronin lääkekehitysohjelmat perustuvat reseptoreihin, joilla on merkitystä immuunivasteen säätelyssä onkologiassa, elinvammoissa ja luuytimen uusiutumisessa. Uusi humanisoitu anti-Clever-1-vasta-aine bexmarilimab on Faronin kokeellinen täsmäimmuuniterapia, jolla on potentiaalia stimuloida pysyvästi immuunijärjestelmää myeloidisten solujen toiminnan kautta potilailla, jotka sairastavat vaikeasti hoidettavaa syöpää. Bexmarilimab on edennyt faasi I/II:n kliiniseen kehitykseen mahdollisena hoitona potilaille, joilla on kiinteä kasvain, johon hoito ei tehoa. Sillä on potentiaalia yksinään tai yhdistelmähoitona muiden vakiohoitojen kanssa, mukaan lukien immuniteetin tarkistuspisteisiin perustuvat molekyylit. Traumakine on kokeellinen suonensisäisesti annosteltava beeta-1a-interferonihoito akuuttiin keuhkovammaan (Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS) ja muihin iskeemisiin tai hyperinflammatorisiin sairauksiin. Traumakinen tehoa selvitetään tällä hetkellä globaaleissa kokeissa mahdollisena sairaalahoitona koronavirustautiin sekä, yhteistyössä Yhdysvaltain ilmavoimien lääkintäyksikön 59th Medical Wing ja maan puolustusministeriön kanssa, monielinhäiriön (MODS) estämisessä merkittävän trauman aiheuttaman iskemia-reperfuusiovaurion jälkeen. Faronin pääkonttori on Turussa, minkä lisäksi yhtiöllä on toimisto Zürichissä ja Yhdysvaltain toimipiste Bostonissa. Lisätietoja yhtiön kotisivuilta osoitteessa www.faron.com