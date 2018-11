Suomalaisen Globe Hope Cosmeticsin ensimmäinen kansainvälistymistavoite onnistui – aloitti yhteistyön Japanin suurimman tavarataloketjun Isetanin kanssa

Suomalainen Ecocert -sertifioitu -kosmetiikkamerkki avasi shop-in-shop myymälän Tokion Isetan -tavaratalossa marraskuun puolivälissä. Seuraavaksi Globe Hope Cosmetics avaa myymälän Isetan Kyotossa, ja toisessa suuressa tavarataloketjussa Matsuzakayassa, Nagoyassa. Brändi uskoo, että pohjolan luonnonkosmetiikka on Suomen seuraava vientituote.

Vuonna 2003 perustettu Globe Hope on tekstiilialan kiertotalouden pioneeri, jonka jalanjäljissä monet yritykset ovat kulkeneet jo yli vuosikymmenen ajan. Globe Hope uudistui kokonaisvaltaisesti kesällä 2018, jonka myötä yritys lanseerasi myös Globe Hope Cosmeticsin, kun jo laajan tunnettuuden saavuttanut Mia Höytö Cosmetics tuoteportfolioineen liittyi osaksi brändiä. Brändiuudistuksen myötä myös Globe Hopen ilme muuttui skandinaavisen pelkistetyksi, ja yritys panostaakin pohjoismaalaisuuteen osana kansainvälistymisstrategiaansa.

Nyt ensimmäinen suuri kansainvälistymisaskel on otettu Aasiassa – Globe Hope Cosmetics avasi oman shop-in-shopinsa Japanin suurimmassa tavaratalossa Isetanissa, Tokiossa. “Isetan -yhteistyö on tosi iso asia meille, ja odotamme voimakasta kasvua seuraavan vuoden aikana”, kommentoi Globe Hope Cosmeticsin myynnistä ja markkinoinnista vastaava Timo Ahvenainen.

Luonnonkosmetiika-ala on kasvanut vahvasti viime vuosien aikana ja etenkin pohjoismaisen luonnonkosmetiikan kysyntä on kasvussa maailmalla.

Suomalaisen luonnon raaka-aineita, kuten mustikkaa on viety superfoodina ulkomaille jo vuosien ajan, mutta etenkin luonnonkosmetiikassa metsiemme aarteilla on paljon käyttämätöntä potentiaalia. Pohjoiset raaka-aineet ovat puhtaudellaan ja ravinnepitoisuuksillaan ainutlaatuisia, ja niiden kysyntä on kasvanut ulkomaistenkin valmistajien joukossa.

Joulukuussa yritys lanseeraa Japaniin neljä sianpuolukan lehdistä eristettyä arbutiinia sisältävää ihonhoitotuotetta, jotka vaalentavat ja kirkastavat ihoa sekä hoitavat couperosaa ja pigmenttitummentumia.

“Pohjoismaalaisen luonnonkosmetiikan tunnettuus on voimakkaassa kasvussa monessa Aasian maassa. Etenkin urbaaneissa ympäristöissä ihmisiä kiinnostaa yhä enemmän, mitä iholleen laittavat. Siksi uskomme Globe Hope Cosmeticsin valtavaan potentiaaliin täällä, jos markkinointiin vain panostaa riittävästi” kertoo Emi Takeuchi, toimitusjohtaja Globe Hope Cosmeticsin Japanin maahantuonnista ja markkinoinnista vastaavasta yrityksestä, jolla on yli 20 vuoden kokemus luonnonkosmetiikan markkinoinnista.

Mia Höydön kehittämät tuotteet ovat saaneet inspiraationsa Suomen ainutlaatuisesta luonnosta. Globe Hope Cosmetics -sarjan keskiössä ovatkin hoitavat, tuloksia tuovat ihonhoitotuotteet, joiden raaka-aineet on tarkoin valittu pohjoisen luonnosta. Puhdas ja laadukas ihonhoitosarja on Ecocert-Cosmos -sertifioitu ja kehitetty yhdessä Suomen parhaiden asiantuntijoiden kanssa. Sarjasta löytyy hellävaraisia, mutta tehokkaita tuotteita kaikille ihotyypeille. Suomessa Globe Hope -sarjaa myydään Stockmannilla sekä isommissa apteekeissa ja luontaistuotekaupoissa.