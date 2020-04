Suomalaisen insinöörityöpalkinnon finalistit julki – TEK ja TFiF kruunaavat parhaan luovan idean 30 000 eurolla

Robottibussi, monitelakalanteri, ruoripotkuri, porausjärjestelmä vai biomassan erottelumenetelmä. Yksi viidestä ehdokkaasta voittaa 30 000 euroa kesäkuun alussa.

Suomalainen insinöörityöpalkinto nostaa esiin luovia ja omaperäisiä ideoita, jotka tuovat teorian käytäntöön. Viisi finalistia on ehdolla palkinnon saajaksi tänä vuonna. Niistä jokainen on edistänyt osaltaan suomalaista teknillistä osaamista ja osaamisen kaupallistamista.

– Korkean teknologian vienti on hyvinvointipalveluidemme paras kaveri. Yritykset tarvitsevat tuotekehitystä uudistuakseen. Suomalainen laadukas tekniikan alan koulutus antaa tuotekehitykseen hyvät eväät. Ehdolla olevat insinöörityöt ovat tekniikan tekijöiden tiimityön, osaamisen ja luovuuden tulosta. Ne osoittavat, että tekniikan avulla voidaan ratkaista mahdottomaltakin tuntuvia ongelmia, TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen sanoo.

– Insinöörikuntamme innovatiivisilla ratkaisuilla, jotka joko suoraan tai välillisesti koskettavat meitä kaikkia, on suuri merkitys. Haluamme osaltamme kannustaa tähän työhön, joka uuden tekniikan avulla edistää kestävää kehitystä yhteiskunnassamme, toteaa Britta Sunde, TFiF:in toiminnanjohtaja.

Tekniikan akateemiset TEK ja Tekniska Föreningen i Finland TFiF jakavat Suomalaisen insinöörityöpalkinnon vuosittain henkilölle tai työryhmälle ansiokkaasta innovaatiosta ja käytännön soveltamisesta.

Kuka tahansa sai alkuvuodesta ehdottaa palkinnon saajaa. TEKin teknologiavaliokunta teki erittäin tiukan karsinnan viiteen finalistiin, joista yksi voittaa 30 000 euroa. Lopullisen päätöksen voittajasta tekevät TEKin ja TFiF:in hallitukset. Palkinto jaetaan näillä näkymin kesäkuussa, ellei koronatilanne vaadi tilaisuuden siirtämistä myöhemmäksi.





Suomalainen insinöörityöpalkinto 2020 -finalistit



Finalisti 1: Valmetin OptiCalender Multinip -monitelakalanteri

OptiCalender Multinip on merkittävä keksintö, joka uudisti perinteisen monitelakalanteriteknologian yksinkertaisella mekaanisella ratkaisulla. Oivallus syntyi vuonna 1993 ja kestää aikaa. Valmet on valmistanut ja myynyt keksintöön perustuvia laitteita paperiteollisuudelle tähän mennessä jo arviolta miljardin euron arvosta.

- Ehdokkaat: TkT Juha Lipponen ja DI Pekka Koivukunnas

Finalisti 2: Sensible 4 GACHA -robottibussi

Sensible 4 GACHA on maailman ensimmäinen robottibussi, joka kulkee sateesta, lumesta tai sumusta huolimatta. Suomalaisinsinöörien tiimi rakensi autonomisen sähköbussin alusta alkaen. Bussin palkitun ulkoasun suunnitteli japanilainen design-yritys MUJI. Sensible 4 -yrityksen tavoite on tuoda robottibussit osaksi joukkoliikennettä muutaman vuoden kuluessa.

- Ehdokas: Sensible 4 Oy

Finalisti 3: CH-Bioforcen biomassan erottelumenetelmä

CH-Bioforcen perustajat kehittivät menetelmän, jolla biomassasta voidaan erotella yhdessä prosessissa sen kaikki kolme ainesosaa: selluloosa, hemiselluloosa ja ligniini. Nämä biopohjaiset, uusiutuvat raaka-aineet tarjoavat vihreän vaihtoehdon esimerkiksi öljypohjaisille materiaaleille. Menetelmä on kustannustehokas ja maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen.

- Ehdokkaat: FM Sebastian von Schoultz, TkT Lari Vähäsalo ja tekn.yo. Nicholas Lax

Finalisti 4: Sandvik RockPulse™ -porausjärjestelmä

Sandvik RockPulse™ on ainutlaatuinen kallion poraus- ja mittausjärjestelmä. Se antaa välittömästi tietoa porausolosuhteista ja kaluston tilasta. RockPulse optimoi porauksen kustannustehokkuutta ja energiankulutusta sekä auttaa louhinnan turvallisuuden parantamisessa. Järjestelmän kehittänyt tiimi toi digitaalisen työkalun kaivoksille ja louhintatöihin.

- Ehdokkaat: TkT Tuomo Pirinen, DI Noora Kalevo, DI Pasi Hämäläinen, DI Timo Setälä, DI Vesa Uitto ja DI Jarno Viitaniemi

Finalisti 5: ABB:n Azipod®-ruoripotkurijärjestelmä

Azipod®-ruoripotkurijärjestelmä on ympäristöteknologian huippuinnovaatio. Järjestelmä säästää merenkulkualuksen polttoainetta jopa 20 prosenttia verrattuna perinteisiin potkureihin. Azipod parantaa aluksen ohjailtavuutta ja sitä kautta turvallisuutta. Azipod on ABB:n lippulaivatuote ja miljardiluokan liiketoimintaa.

- Ehdokkaat: B.Sc. Jukka Varis, M.Sc. Antti Ruohonen, M.Sc. Juha Koskela, M.Sc. eMBA Antti Lehtelä, B.Sc. Marcus Högblom, M.Sc. Sakari Sorsimo ja B.Sc. Tommi Lempiäinen

Lue tarkemmat esittelyt palkintoehdokkaista TEK-lehdestä: lehti.tek.fi/sitp2020-finalistit

Suomalainen insinöörityöpalkinto on jaettu vuodesta 1980 alkaen. Tutustu palkinnon voittajiin: https://www.tek.fi/fi/2019-0