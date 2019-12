Suomalaisen pulkkamäen valaistus palkittiin parhaana maailmanlaajuisessa kilpailussa

Arvostetun valaistuskilpailun tuplapalkinto tuli Suomeen. Vastassa oli amerikkalaisia katedraaleja, eurooppalaisia kulttuurikeskuksia ja kiinalaisia temppeleitä.

Suomalainen valaistussuunnittelutoimisto WhiteNight Lighting on voittanut arvostetun Darc Awards -kilpailun pääpalkinnon Lontoossa. Saariselälle suunniteltu Aurora Experience -teos vei ykkössijan myös omassa ulkoalueiden valaisu -kategoriassaan. Kilpailussa oli osallistujia ympäri maailmaa ja taso oli äärimmäisen kova.

”Tämä on hämmentävän hieno juttu meille ja koko suomalaiselle valaistussuunnittelulle. Palkinnon merkitystä korostaa vielä se, että äänestäjinä ovat olleet toiset valaistussuunnittelun ammattilaiset”, sanoo WhiteNight Lightingin suunnittelija ja toimitusjohtaja Arto Heiskanen.

Aurora Experience on Saariselän hiihtokeskukseen suunniteltu valaistuskokonaisuus, joka on rakennettu Suomen pisimmän pulkkamäen yhteyteen. Sen toteutuksella tuodaan esiin yhtäältä muinaista yliluonnollista maailmankatsomusta sekä toisaalta revontulien ja yötaivaan tarjoamaa ainutlaatuista kokemusta.

Teos alkaa Kaunispään tunturin korkealta huipulta ja jatkuu värivalaistua rinnettä alas. Matkalla laskija kohtaa kuviksi projisoitua perimätietoa, maailmaa kannattavan Pohjannaulan sekä ikivihreiden kasvien luonnonkauneutta.

Miten on mahdollista, että suomalainen teos jättää taakseen valtavat valaistusprojektit ympäri maailmaa? Vastassa kisassa oli niin kiinalaisia temppeleitä, lontoolaisia huippuhotelleja kuin amerikkalaisia jättikatedraaleja.

”Uskon, että keskeinen syy on tarinan ja valaistuksen yhteydessä. Pystyimme tuomaan yhteen vanhat suomalaiset tarinat ja toisaalta modernin suunnittelun. Hieno elämyksellinen kokonaisuus syntyi useiden tekijöiden kokonaisuudesta”, sanoo WhiteNight Lightingin suunnittelija ja luova johtaja Joonas Saaranen.

Darc Awards on vuosittainen arvostettu valaistuskilpailu. Finaali järjestettiin 5.12. Lontoossa. Osanottajia on ympäri maailman. Kilpailussa äänestävät valaistusalan ammattilaiset, ja ääniä annettiin yhteensä 1400. Kategorioita on kuusi. Tällä kertaa eniten ääniä kaikissa kategorioissa vei WhiteNight Lightingin Aurora Experience.

WhiteNight Lighting Oy on Arto Heiskasen ja Joonas Saarasen vuonna 2013 perustama yritys. Yrityksen valaistussuunnittelua voi Saariselän lisäksi nähdä esimerkiksi Tampereen keskustassa, Tampereen valoviikoillla ja Helsingin Kämp-hotellissa sekä Helsingin Kruunuvuorenrannassa. Yrityksen kotipaikka on Tampere ja toimintaa on ympäri Suomen ja maailman.