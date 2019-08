SUOMALAISEN RATAMOOTTORIPYÖRÄILYLEGENDA JARNO SAARISEN TARINASTA KANSAINVÄLINEN DRAAMASARJA

Suomalaisen ratamoottoripyöräilylegenda Jarno Saarisen tarinasta on suunnitteilla kansainvälinen draamasarja. Saarinen oli ensimmäinen suomalainen ratamoottoripyöräilyn maailmanmestari voitettuaan 250-kuutioisten maailmanmestaruuden vuonna 1972.

Sarja saa ensi-iltansa 2021/22 ja sen tuottaa Funfar Oy -tuotantoyhtiö. Sarjan yhteistyökumppanina on Yleisradio ja sen kehittelyä on tukenut Suomen Elokuvasäätiö. Käsikirjoittajina toimivat Sami Keski-Vähälä ja italialainen Valerio D’Annunzio. Taustatutkimuksessa on avustanut Soili Karme, joka oli sarjan tapahtumien aikaan Jarno Saarisen puoliso ja kilpauran keskeinen tuki.

Draamasarjan tapahtumat sijoittuvat Suomen lisäksi Italiaan ja Keski-Eurooppaan. Sen keskeisiä henkilöitä ovat suomalaiset, italialaiset ja brittiläiset kilpa-ajajat, jotka yhdessä perheineen kiersivät kilpailusta toiseen. Sarja kuvaa aikakauden ratamoottoripyöräilyn maailmaa Saarisen tarinan kautta.

”Paroni”-lempinimellä tunnettu Jarno Saarinen nousi lajin huipulle aikana, jolloin suuri osa kuskeista oli amatöörejä. Suomalainen tunnettiin uransa alkuaikoina siitä, että hän viritti ja huolsi oman moottoripyöränsä. Saarinen haastoi lajia silloin hallinneen italialaisen moninkertaisen mestarin Giacomo Agostinin. Jarno Saarisen kohtaloksi koitui kuolemaan johtanut onnettomuus Monzan radalla Italiassa 1973.

Sarjan kansainvälisenä myyntiyhtiönä toimii Eccho Rights. Sarja esiteltiin ensimmäisen kerran julkisesti kansainvälisille rahoittajille Series Mania -tapahtumassa Ranskassa maaliskuussa 2019, jonne valittiin esiteltäväksi 15 projektia noin 500 hakijasta ympäri maailman.

