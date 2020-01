Suomalaisen Rexin täysin uudenlainen voideinnovaatio korvaa jopa perinteiset fluoripulverit

Päijät-Hämeessä, Hartolassa toimiva Oy Redox Ab on yksi maailman johtavista suksivoidevalmistajista. Rex työskentelee jatkuvasti yhdessä maailman parhaiden hiihtomaajoukkueiden kanssa kehittääkseen laduille entistä parempia ja kilpailuetua antavia tuotteita. Vuonna 1952 perustetun yrityksen ensimmäinen valmistama tuote oli Helsingin Olympialaisten soihdun virallinen polttopanos, ja siitä asti yrityksen tehtävänä on ollut valmistaa korkealaatuisia kemiantuotteita urheiluun korkeimmalla tasolla. Rex on tunnettu erityisesti laajalti hiihtolajien maailmancupeissa yleisesti käytetyistä suksivoiteistaan. Palkituilla polkupyörätuotteilla kuten riippumattomissa testeissä maailman pienikitkaisimmaksi ketjuöljyksi todettu Rex Black Diamond, Rex on tuomassa samaa tinkimätöntä suksivoiteista tuttua laatutasoa myös pyöräilytuotteisiin. Rexillä on takanaan yli kuudenkymmenen vuoden yhtäjaksoinen historia suksivoiteiden valmistusta. Rex on kotimainen perheyritys, jolla on usean sukupolvien mittaiset juuret syvällä suomalaisessa talviurheilussa.