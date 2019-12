Suomalaisen viinitalon vienti kasvanut miljoonaluokkaan – myy samppanjaa myös Ranskaan

Suomen johtaviin huippulaadukkaiden viinien ja oluiden maahantuojiin kuuluva Viinitie on kasvattanut myyntiään merkittävästi myös Suomen ulkopuolelle. Omissa ja edustamissaan laatuviineissä markkinoiden parhaaseen hinta-laatusuhteeseen pyrkivän Viinitien strategia on toiminut Suomen lisäksi erityisesti Ruotsissa ja Norjassa kasvattaen Viinitien viennin tänä vuonna yli miljoonaan euroon. Suosittua samppanjaansa Viinitie myy myös Ranskaan.

Vuonna 2003 perustettu suomalainen Viinitie on erikoistunut pientuottajaviinien maahantuontiin ja omaan tuotantoon. Yhtiön edustuksessa on 140 pientuottajaa mm. Ranskasta, Saksasta, Espanjasta, Italiasta ja Itävallasta. Mukaan mahtuu myös vähemmän tunnettuja viinimaita, kuten Iso-Britannia, Georgia ja Venäjä. Viinitie tuottaa myös omia viinejään sekä sopimusviljelijöidensä kanssa, että omalla viinipalstallaan Saksassa. Viinitien omia viinibrändejä ovat esimerkiksi X-Berg Riesling sekä Suomen myydyin samppanja La Chouette de Champillon.

”Valikoimassamme ei ole tunnettuja, suurella rahalla rakennettuja bulkkibrändejä, vaan olemme keskittyneet puhtaasti oikeiden viinintekijöiden valmistamiin huippulaadukkaisiin ja alkuperäänsä heijastaviin juomiin. Päätös on onnistunut ja sekä omamme, että edustuksessamme olevat pientuottajaviinit ovat löytäneet tiensä paitsi yksilöllisiin ravintoloihin, myös Suomen, Ruotsin ja Norjan vähittäiskauppamonopoleihin. Vientimme arvo on tänä vuonna jo yli miljoona euroa ja jonkinlaisena merkkisaavutuksena voinee pitää myös sitä, että olemme onnistuneet myymään omaa samppanjaamme myös Etelä-Ranskaan”, kertoo Viinitien toimitusjohtaja Toni Immanen ja jatkaa: ”Pystymme pitämään viiniemme hinnat kilpailukykyisinä jättämällä suuret brändikampanjat tekemättä ja ylläpitämällä omaa laatulupaustamme. Ruotsin ja Norjan menestys perustuu myös toimitusvarmuuteen, sillä pystymme Suomessa sijaitsevasta varastostamme toimittamaan täydennykset koko markkina-alueellemme vuorokaudessa. Emme halua kilpailla halvimman kategorian volyymilla, mutta asiakkaamme ovat oppineet luottamaan siihen, että tuotteissamme maistuu hintaansa nähden paras laatu.”

Ruotsin Systembolagetissa Viinitiellä on jo 5 viiniä ja Norjan Vinmonopoletissa suomalaisyhtiöllä on alustavia tuotelistauksia. Viinitien omalla samppanjamerkillä, Ranskan Champillonissa valmistetulla La Chouette de Champillonilla on 13 % markkinaosuus kaikesta Suomessa myytävästä samppanjasta.

”Suomea, Ruotsia ja Norjaa yhdistää vähittäismyyntimonopoli ja sen asema viinialan portinvartijana. Viinimarkkina on Suomessa selkeästi murroksessa ja ravintolamyynti ottaa naapurimaitamme kiinni, mutta Suomessa nautitaan edelleen kotisohvalla enemmän viiniä kuin missään muussa OECD-maassa. Alkolla on siten tärkein rooli suomalaisen viinikulttuurin kehittämisessä. Samalla kun alkoholin kokonaiskulutus jatkaa laskuaan, viinien keskihinta nousee vuosittain tasaisesti. Tämä on selkeä osoite kuluttajien lisääntyvästä kiinnostuksesta määrän sijasta laatuun”, jatkaa Immanen.

Viinitie Oy on vuonna 2003 perustettu viinejä, pienpanimo-oluita ja muita juomatuotteita sekä viinitarvikkeita maahantuova yritys. Viinitien juomavalikoima keskittyy persoonallisiin viineihin ja mielenkiintoisiin tuottajiin, joilla on tarina kerrottavanaan. Yhtiön liikevaihto on noin 6 miljoonaa euroa, työntekijöitä 11 ja tuotteita portfoliossa 700. Näistä laatuviinejä on 650 ja käsityö- sekä pienpanimo-oluita 50.