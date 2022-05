Suomalaiset ahkeria tomaatinsyöjiä - 16.-22.5. vietetään tomaattiviikkoa

Tomaatti on Suomen suosituimpia kasvihuonevihanneksia. Sen kokonaistuotantoala on noin 100 hehtaaria ja tuotantomäärä on noin 40 miljoonaa kiloa vuosittain. Tomaatin pääsatokausi on huhtikuusta lokakuuhun. Satohuiput ajoittuvat kesä-elokuuhun. Tomaatin kotimaisuusaste on noin 60 prosenttia. Suomessa viljellään pääosin pyöreää klassikkotomaattia.



- Kirsikkatomaattien, erilaisten terttutomaattien, keltaisten ja oranssien tomaattien sekä luumu- ja miniluumutomaattien kysyntä ja tuotanto on kuitenkin viime vuosina kasvanut, kertoo kasvinviljelyasiamies Mika Virtanen.

Tomaatissa on runsaasti C- vitamiinia, antioksidantteja ja karoteenia. Tomaatti on valmista syötävää kepeän huuhtaisun jälkeen, ja sen voi syödä ihan kokonaan. Kotikeittiössä siitä ei synny lainkaan kuoria tai muuta ruokajätettä.

Tomaatti sopii nautittavaksi perinteiseen tapaan tuoreena salaatissa tai vaikkapa välipalana. Mehukkaat tomaatit sopivat myös moniin lämpimiin ruokiin, esimerkiksi perinteisen liha-makaronilaatikon päälle viipaleina mehevöittämään ruokaa.

Säilytä tomaatti oikein

Säilytä tomaatti huoneenlämmössä. Parhaimmillaan tomaatti on 11-14 asteen lämmössä säilytettynä. Jääkaapissa maku muuttuu pliisuksi ja rakennekin kärsii, neuvoo ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen.

- Yhdessä juuston kanssa tomaatti muodostaa ihanan makuparin! Kotimaiset juustot sopivat hienosti yhteen tomaatin kanssa. Salaattiin voi valita miedompaa juustoa tai vahvempia makuja oman maun mukaan. Raikkaat yrtit viimeistelevät annoksen ja kotimainen kasviöljy mehevöittää salaatin.



- Kotimaisissa öljyissä on paljon valinnanvaraa. Kokeile tomaatti-juustosalaattiin perinteisen hienoaromisen rypsiöljyn lisäksi vaikkapa camelinaöljyä tai kauraöljyä, vinkkaa Siivonen.

Kotimaiset juustot ja öljyt tunnistat kaupassa Hyvää Suomesta -merkistä, ja kotimaiset kasvikset tutusta Sirkkalehti-merkistä.

Maistuisiko tomaattiviikon salaatti? Nappaa resepti täältä: https://www.mtk.fi/-/tomaattiviikko

Lisätiedot:

kasvinviljelyasiamies Mika Virtanen, MTK, mika.virtanen@mtk.fi, 040 054 4728

ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen, MTK, heidi.siivonen@mtk.fi, 040 568 8802





Tomaattiviikon salaatti

4:lle

1 kg erilaisia ja erivärisiä kotimaisia tomaatteja

200 g juustoa, miedompaan makuun esim. Ruska-juusto, voimakkaamman ystävälle vaikkapa Viinitarhurin juustoa

½ ruukkua basilikaa

2 rkl öljyä, esim. kauraöljy tai kylmäpuristettu rypsiöljy

suolaa ja mustapippuria myllystä

• Huuhdo tomaatit.

• Pilko tomaatit reiluiksi lohkoiksi, pienemmät kirsikka- ja luumutomaatit voi halkaista.

• Kuutioi juusto.

• Yhdistä vadille tomaattilohkot, ripottele päälle juustokuutiot ja nypi sekaan basilikan lehdet.

• Pirskottele päälle öljyä. Viimeistele salaatti rouhimalla päälle mustapippuria ja suolaa.

Resepti ja kuvat: Heidi Siivonen