Suomalaiset arvioivat S-ryhmän ketjuineen jälleen alojensa vastuullisimmiksi brändeiksi

Suomalaiskuluttajat mieltävät S-ryhmän Suomen toiseksi vastuullisimmaksi brändiksi ykkössijaa pitävän Valion jälkeen. Top kympistä löytyvät myös Prisma ja S-market.

”Suomalaisten kuluttajien antama tunnustus on asiakkaidensa omistamalle kaupparyhmälle erityisen arvokasta. Työmme vastuullisuuden eteen kaikilla toimialoillamme on selkeästi tunnistettu. Olemme tuoneet myös kestävän kuluttamisen keinoja näkyvämmäksi kuluttajille, ja tässä riittää työnsarkaa edelleen. On tärkeää pitää rima korkealla vastuullisuusohjelmamme pitkän tähtäimen tavoitteiden toteuttamisessa ja aidoissa arjen vastuullisuusteoissa joka päivä”, sanoo vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa S-ryhmästä.

ABC, Prisma, Sokos Hotellit ja S-Pankki toimialansa ykkösiä vastuullisuudessa

Suomalaiset arvioivat jälleen Prisman vastuullisimmaksi ruokakauppabrändiksi. S-market oli kategoriassa toisena. Marketkaupassa vastuullisuustyössä näkyvät muun muassa myymälöiden energiatehokkuuden parantaminen ja kylmäkalusteiden uusiminen, hävikinhallinnan tehostuminen, valikoimien korkea kotimaisuusaste ja hinnannousun pitäminen kohtuullisena asiakkaille.

Myös ABC nousi oman kategoriansa ykköseksi. S-ryhmässä on investoitu voimakkaasti valtakunnalliseen sähköautojen latausverkostoon ja eri puolille maata on rakennettu satoja uusia ABC-latauspisteitä.

Suomalaiset ovat arvioineet Sokos Hotellit jo yhdennentoista kerran vastuullisimmaksi hotelliketjubrändiksi. Sokos Hotelleissa on tehty pitkään järjestelmällistä omaa vastuullisuustyötä sekä paikallista yhteistyötä lähialueen hyväksi. Erityistä huomiota viime aikoina on kiinnitetty ruokahävikkiin ja energiatehokkuusnäkökulmiin. Sokos Hotellit tarjosivat Suomessa ensimmäisenä alallaan asiakkailleen mahdollisuuden kompensoida yöpymisensä ilmastopäästöt.

S-Pankki on pysynyt pankkibrändien sarjassa ykkösenä jo yksitoista vuotta peräkkäin. S-Pankki tarjoaa S-ryhmän asiakasomistajille maksuttomat päivittäiset pankkipalvelut, kilpailukykyisesti hinnoitellut lainat sekä mahdollisuuden aloittaa vastuullinen säästäminen ja sijoittaminen matalalla kynnyksellä.

Eurooppalainen Sustainable Brand Index kartoittaa kuluttajien mielikuvia brändien vastuullisuudesta

Kuluttajien mielikuvia yritysten vastuullisuudesta tarkasteleva Sustainable Brand Index perustuu kyselytutkimukseen, jossa 12 000 suomalaistakuluttajaa on arvioinut Suomen 228 suurinta tuotemerkkiä 26 toimialalta. Sustainable Brand Index -selvitys on Euroopan suurin riippumaton vastuullisuusmielikuviin keskittyvä bränditutkimus, joka on toteutettu Suomessa vuosittain jo vuodesta 2013.

Arvioitavat brändit valikoituivat kyselyyn niiden markkinaosuuden, liikevaihdon ja brändin tunnettuuden perusteella. Yritykset eivät itse valitse kyselyyn osallistumista tai siitä pois jäämistä. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään trendejä ja vastuullisen kuluttamisen ajureita.

Lue lisää Sustainable Brand Index -tutkimuksesta ja toteutuksesta: Sustainable Brand Index 2023 Finland — SUSTAINABLE BRAND INDEX (sb-index.com)

Lue lisää S-ryhmän vastuullisuudesta: https://s-ryhma.fi/vastuullisuus sekä 23.3. ilmestyvästä vuosi- ja vastuullisuuskatsauksesta.