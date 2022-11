Suomalaiset elinkeinoelämän järjestöt mukana kansainvälisessä vetoomuksessa, joka vaatii valtioita pysymään 1,5 asteen tavoitteessa

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari ja ilmasto-businessverkosto Climate Leadership Coalition antavat vahvan tukensa YK:n COP27-ilmastokokouksessa 1,5 asteen lämpenemistavoitteessa pysymiselle.

”Neuvotteluissa on viitteitä, että osa valtioista haluaa ottaa takapakkia sitoumuksista 1,5 asteen tavoitteeseen. Haluamme yhdessä laajan kansainvälisen yritysten ja järjestöjen joukon kanssa tukea ensi viikon neuvotteluja tavoitteissa pysymiseksi ja huomion siirtämiseksi ilmastotavoitteiden toimeenpanoon”, toteaa Keskuskauppakamarin elinkeino- ja ilmastoasiantuntija Teppo Säkkinen.

Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC on korostanut, että 1,5 asteen lämpenemisen jälkeen ilmastonmuutoksen vaikutukset ihmisiin ja luontoon ovat merkittävästi pahempia. Siksi Pariisin sopimus pyrkii 1,5 asteen lämpenemisessä pysymiseen ja viime vuonna Glasgow’n ilmastokokouksessa valtiot vahvistivat sitoutumistaan tavoitteeseen.

”Suomalaisille vientiyrityksille on tärkeää, että kansainvälinen ilmastopolitiikka on ennakoitavaa. Silloin markkinat toimivat, kysyntä puhtaille tuotteille kasvaa ja yritykset uskaltavat investoida. Ennakoitavaa hiilen hintaa olemme täällä COP-kokouksessa edistäneet myös perustamamme Call on Carbon -aloitteen kautta”, kertoo Climate Leadership Coalitionin toimitusjohtaja Tuuli Kaskinen.

Valtioiden tähänastiset sitoumukset ja suunnitelmat eivät riitä 1,5 asteen saavuttamiseen. Teknologisia ja kaupallisesti kannattavia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi on kuitenkin tarjolla jo kaikilla sektoreilla.

”Yritykset ovat valmiita tarjoamaan ratkaisuja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Puhtaan energian tuotanto, energiatehokkuus, kiertotalous ja vähähiilinen teollisuus tuovat suuria kasvun ja investointien mahdollisuuksia. Valtioilta tarvitaan Egyptin ilmastokokouksesta selvä viesti, että sovittu kurssi kohti 1,5 astetta pitää”, toteaa EK:n johtava ilmastoasiantuntija Janne Peljo.

Vetoomuksen on koonnut maailmanlaajuinen We Mean Business -koalitio. Kirjeellä on 228 allekirjoittajaa ympäri maailman, mukaan lukien muun muassa IKEA, Volvo ja Unilever. Myös 45 miljoonaa yritystä 100 eri maasta edustava Kansainvälinen kauppakamari ICC on vedonnut valtiojohtajiin 1,5 asteen tavoitteen puolesta.

