Suomalaiset haluavat kehittää itse omat tuotteensa

Tuotekehityksen ei tarvitse tapahtua suljetusti neljän seinän sisällä. Parhaimmillaan brändin oma Facebook-kanava mukautuu vuorovaikutteiseksi tuotekehitysalustaksi avoimessa dialogissa kuluttajan kanssa. Tämän todistaa käynnissä oleva Mr. Paninin Kehitä oma paninimaku -kilpailu.

Snellman-konserniin kuuluva Mr. Panini käynnisti omilla Facebook- ja Instagram-sivuillaan kilpailun 5. huhtikuuta. Tehtävänannossa osallistujia pyydettiin kehittämään uusi paninimaku. Kilpailun suosio yllätti jopa kokeneen asiantuntijaraadin. Kuukauden aikana makuehdotuksia tuli lähes 3000 kappaletta.

– Kuluttajien tarpeiden tunnistamisen rinnalla sosiaalisessa mediassa on tärkeää kuunnella ja pitää kiinnostusta yllä. Kehitä oma paninimaku -kilpailu on todiste tästä, Mr. Paninin kehityspäällikkö Janne Ikonen sanoo.

Snellman-konsernin valmisruokatoimialan toimitusjohtaja Tommy Snellmanin mukaan sosiaalisen median kanavissa luotu vuorovaikutusprosessi synnyttää parhaimmillaan uusia innovaatioita ja jopa suoraan tuotantoon kelpaavia tuotteita – aivan kuten Mr. Paninin Kehitä oma paninimaku -kilpailussa.

– Reseptien valtaisa määrä osoitti, että kuluttajat ovat sitoutuneita, kiinnostuneita ja innokkaita osallistumaan tuotekehitykseen, Snellman summaa.

Sosiaalinen media mahdollistaa kustannustehokkaan kanavan tuotekehitykselle

Kilpailu on Mr. Paninilta merkittävä investointi, sillä voittajapanini on yksi vuoden 2020 tärkeimpiä tuoteuutuksia. Voittajamaun kehittänyt osallistuja palkitaan kahden hengen Milanon matkalla. Matkapalkintoa merkittävämpi asia on kuitenkin se, että voittajamaku tulee myyntiin vähittäiskauppoihin, kioskeihin, huoltoasemille ja kahviloihin ympäri Suomea.

– Jotta tällainen palkintomuoto oli mahdollista toteuttaa, kilpailun suunnitteluvaiheessa jokainen kohta tuli miettiä huolellisesti ohjeistuksen osalta.

Ikonen lisää, että huhtikuussa Tampereelle avattu Mr. Panini & Co. -ravintola avaa tulevaisuudessa lisää mahdollisuuksia osallistaa kuluttajia ja toteuttaa ehdotuksia toimivista resepteistä.

Mr. Paninin neljän hengen tuomaristo on tähän mennessä käynyt kaikki vastaukset läpi ja koevalmistanut 28 korkeatasoista reseptiä, joiden joukosta kolme finalistia valittiin. Sosiaalisessa mediassa on parhaillaan menossa äänestys kolmen finalistimaun kesken. Voittajamaku ja sen kehittäjä julkaistaan äänestyksen päätyttyä 10.6.2019.