Suomalaiset haluavat laadukkaita hampurilaisia – nopeasti kasvava Friends & Brgrs vastaa kysyntään avaamalla uusia ravintoloita eri puolille Suomea

NoHo Partnersin omistama Friends & Brgrs -hampurilaisketju on laajentanut toimintaansa viimeisen kahden vuoden aikana nopeasti, ja lisää avauksia on luvassa eri puolille Suomea. Friends & Brgrs:lla on suomalaisten kuluttajien keskuudessa pikaruokaravintoloiden paras maine.

Suomalaisen Friends & Brgrs premium-hampurilaisketjun nopea laajentuminen ympäri Suomea kertoo kuluttajien kiinnostuksesta laadukkaita hampurilaisia kohtaan. Yhteensä ravintolaketjulla on jo 24 ravintolaa ja ravintolamäärää kasvatetaan Suomessa lähivuosina 60:een, joka kasvattaisi ketjun liikevaihdon noin 21 miljoonasta eurosta vuonna 2022 60 miljoonaan euroon. Ketju työllistää tällä hetkellä noin 450 työntekijää.

Tavoitteena tarjota maailman parhaita kotimaisia annoksia

Friends & Brgrs on tänä vuonna avannut uudet ravintolat Raisiossa ja Kokkolassa, jossa ketjun ensimmäinen autokaistaravintola on pärjännyt yli odotusten. Autokaistapisteiden määrää halutaankin erityisesti kasvattaa. Vuoden 2023 tuleviin avauksiin lukeutuu uusia paikkakuntia, kuten Joensuu, ja Messukeskuksen kokonaisuus, jossa vierailee vuosittain noin miljoonaa kävijää. Tälle vuodelle on etsinnässä vielä muutama ravintola-avaus, jotta kymmenen vuosittaisen avauksen tavoite täyttyisi.

“Suomessa, kuten Euroopassa yleisesti, ihmiset haluavat syödä parempia, kotimaisista ja puhtaista raaka-aineista valmistettuja hampurilaisia. Meille on ensiarvoisen tärkeää tarjota kuluttajille paras mahdollinen hampurilaiskokemus. Meidän tavassamme tehdä hampurilaisia korostuu tuoreen kotimaisen lihan jauhaminen pihviksi sekä joka päivä paikan päällä leivottu tuore sämpylä”, kertoo NoHo Partnersin fast food-liiketoiminnan johtaja Tuomas Piirtola.

Friends & Brgrs -ravintolan konseptin kannattavan kasvun taustalla on helposti monistettava liiketoimintamalli, tarkkaan mietitty johtamis- ja operatiivinen prosessi, tehokkaat hankinnat sekä oikeanlaiset kauppapaikat. Näiden tekijöiden tukemana viime vuosien talouden heilahtelut eivät ole heijastuneet ketjun toimintaan, vaan Friends & Brgrs kasvoi kannattavasti läpi koronavuosien.

Friends & Brgrs:lla pikaruokaravintoloiden paras maine Suomessa

Taloustutkimus julkaisi marraskuussa 2022 tutkimuksen, joka käsitteli suomalaisten pikaruokaravintoloihin liittyviä asenteita ja kulutustottumuksia. Tutkimuksen kokonaismielikuvan voittajaksi nousi Friends & Brgrs.

Pikaruokaravintoloiden vertailusta käy ilmi, että suomalaiset ovat entistä kiinnostuneempia siitä, mitä he syövät ja miltä ruoka maistuu. Maku on tutkimuksen mukaan tärkein valintakriteeri hampurilaisravintolaa valittaessa.

Mielikuvatekijöitä arvioitaessa Friends & Brgrs nousi verrokkiryhmänsä kärkeen. Tutkimuksen arvioituja mielikuvatekijöitä ovat esimerkiksi tuotteiden tuoreus, valikoiman monipuolisuus, henkilökunnan palveluhalukkuus ja tilojen siisteys.

Friends & Brgrs on suomalainen pikaruokaravintolaketju, jonka ensimmäinen ravintola avattiin 2014 Pietarsaaressa. Vuonna 2023 ketjulla on 24 ravintolaa ympäri Suomea. Ravintolayhtiö NoHo Partners osti enemmistöosuuden Friends & Brgrs -ketjusta vuonna 2020. Emoyhtiön tavoitteena on nostaa Friends & Brgrs Suomen kiinnostavimmaksi ja nopeimmin kasvavaksi hampurilaisbrändiksi.