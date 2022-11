Suomalaiset huolissaan henkilökohtaisesta taloudestaan

Syksyllä tehdyn tutkimuksen mukaan reilusti yli puolet (56 %) suomalaisista työntekijöistä on huolissaan elinkustannusten nousun vaikutuksesta henkilökohtaiseen talouteensa. Asia käy ilmi kulujen- ja matkanhallintaratkaisujen toimittajan, SAP Concurin, tutkimusraportista*. Siinä käydään läpi haasteita ja ongelmia, joita yritykset ja kuluttajat kohtaavat inflaation ja energiakriisin myötä nopeasti muuttuvassa maailmantilanteessa.

Eurooppalaisten työntekijöiden mielestä palkankorotus on paras piristysruiske työtyytyväisyydelle. Tätä mieltä on 64 % vastaajista. Suomessa luku on koko Euroopan matalin eli 46 prosenttia. Se on peräti noin 20 % matalampi kuin Euroopan keskiarvo, mikä on täysin poikkeava tulos muihin maihin verrattuna. Ilmeisesti suomalaiset pitävät muita tapoja parempina lisätä työtyytyväisyyttä kuin raha. Listalta löytyvät mm. työajan ja -paikan joustavuus, toimiva teknologia ja automaatio sekä kertakorvaukset kompensoimaan alentunutta ostovoimaa.

Samalla kun henkilökohtaiseen talouteen liittyvät huolet lisääntyvät, työnantajien ja työntekijöiden väliset jännitteet voivat kasvaa, kun molemmat osapuolet pyrkivät säästämään.

46 prosenttia suomalaisista työntekijöistä sanoo, että heidän työnantajansa kannustaa heitä työskentelemään kotoa käsin säästääkseen toimiston sähkö- ja lämmityslaskuissa. 43 prosenttia työntekijöistä puolestaan kertoo viettävänsä enemmän aikaa toimistossa vähentääkseen energiankulutusta kotona, jos heidän työnantajansa ei nosta korvauksia inflaation tahdissa.

Säästämistä ja kulujen kompensoimista etsitään siis ahkerasti eri lähteistä – ettei tarvitsisi luopua kovin monesta elämän ilosta.

”Elinkustannuskriisin vuoksi yritysten on entistäkin tärkeämpää kyseenalaistaa nykyiset, usein luutuneetkin käytäntönsä hybridityössä ja kulujenhallinnassa. Hybridi työympäristö on aiheuttanut sen, että työntekijät toimittavat kululaskunsa myöhässä. Yllättäen suomalaiset ovat Euroopan toiseksi hitaimpia Saksan jälkeen”, SAP Concurin kansainvälisen liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja Nina Ruokonen sanoo.

Palkankorotuksen lisäksi suomalaiset erottuvat muissakin asioissa merkittävästi eurooppalaisista vastaajista. 28 prosenttia sanoo, että kertaluonteinen korvaus olisi hyödyllinen ja 19 prosenttia sanoo, että polttoaineeseen käytettävät setelit tai mahdollisuus maksaa työmatkakuluja olisivat tervetulleita. Nämä lukemat ovat todella paljon pienemmät kuin Euroopassa keskimäärin (47 ja 40 prosenttia).

Myöhästyneet kulukorvaukset ovat uhka työntekijöiden taloudelle

Monimutkaiset talouteen liittyvät prosessit voivat heikentää työntekijöiden taloudellista hyvinvointia, sillä monet yritykset eivät päivitä järjestelmiään digitaalisiksi tai vastaamaan kulukorvausten kasvavaa määrää, jolloin työ pitää tehdä manuaalisesti. Se on hidasta ja kallista.

47 prosenttia suomalaisista työntekijöistä sanoo, että kulujen takaisinperintäprosessi on niin vaikeaa ja/tai aikaa vievä, etteivät he peri takaisin pieniä summia. Puolet vastaajista on huolissaan siitä, että he kärsivät taloudellisia tappioita, koska kuluja ei ole peritty takaisin (esim. kuitit puuttuvat tai ne on unohdettu toimittaa ajoissa).

Teknologiauskovaisina suomalaiset kunnostautuvat kyselyssä automaation suhteen. Eurooppalaiset uskovat kulukorvausprosessien automatisointiin, suomalaiset eniten kaikista eli 61 %.

”Jämptisti hoidetulla kuluprosessilla on aliarvostettu rooli työntekijöiden sitouttamisessa. Tämä viestii organisaation arvostuksesta työntekijöitä kohtaan ja halusta huolehtia työntekijöiden hyvinvoinnista. Tässä maailmantilanteessa automaatio voi auttaa nopeuttamaan prosesseja ja lievittämään suurta osaa kulukorvauksiin liittyvästä ahdistuksesta, mutta silti monet yritykset luottavat liikaa manuaalisiin prosesseihin. Kun työntekijöiltä kysyttiin, miten heidän työnantajansa voisi yksinkertaistaa kulukorvausten hakemista, vastanneiden suosituin vaihtoehto oli prosessin automatisointi”, Ruokonen sanoo.

* “Expense Management in Times of Inflation: How to Improve Employee Experience” -raportti perustuu 2 500 työntekijän näkemyksiin, jotka matkustavat säännöllisesti työmatkoilla, sekä 750 talouspäättäjän ja 750 henkilöstöpäättäjän näkemyksiin yrityksissä. Coleman Parkes toteutti tutkimuksen Ranskassa, Saksassa, Itävallassa, Italiassa, Benelux-maissa, Pohjoismaissa, Espanjassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa heinä- ja elokuussa 2022.