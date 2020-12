Suomalaiset kotitaloudet eivät juurikaan hyödynnä pörssisähköä

Tilanne johtuu Ylen aatonaattona julkaiseman artikkelin mukaan muun muassa siitä, että sopivaa helppokäyttöistä laitetta ei ole tarjolla. Onneksi huoli on turha. Trim Energy Oy on jo kymmenen vuoden ajan automatisoinut kodin sähkönkulutusta nimenomaan pörssisähkön avulla.

Yle uutisoi joulun aatonaattona, että suomalaiset kotitaloudet eivät juurikaan hyödynnä pörssisähkön hintavaihteluita, joka johtuu artikkelin mukaan siitä, että ei ole tuotteistettu tarpeeksi yksinkertaista laitetta, jolla kuluttajat voisivat automaattisesti hyödyntää pörssisähkön hintavaihteluita:

"Olisi tärkeää, että kuluttaja voi ostaa pakettina järjestelmän, joka optimoi sähkönkäyttöä tuntihintojen perusteella. Toisin sanoen sen pitää olla mahdollisimman helppoa kuluttajalle. Hänen pitäisi saada yhdeltä luukulta kaikki laitteet ja palvelut. Alalle tämä on varmaankin pitkälti tuotteistamiskysymys, LUT-yliopiston apulaisprofessori Samuli Honkapuro sanoo."

- Huoli on onneksi turha, sillä Trim on tuonut markkinoille jo kolmannen sukupolven järjestelmän, jonka avulla omakotitaloasukkaat voivat hyödyntää helposti pörssisähkön hintavaihteluita. Sähkönkin hinta perustuu kysynnän ja tarjonnan lakiin. Kun sähkön kysyntää on vähiten, hinta on alhaisimmillaan, silloin kotitalouksien kannattaa ostaa sähkönsä, sanoo toimitusjohtaja Tapio Saarenpää Trim Energy Oy:stä.

Yhtiö on ollut markkinoilla jo kymmenen vuoden ajan, aiemmin nimellä There.

Pörssisähkö ja älylaite

Pörssisähkön tuntihintaan vaikuttavat esimerkiksi sää, vuoden- ja vuorokaudenaika, teollisuuden sähkön tarve sekä yleinen taloudellinen tilanne. Trim-älylaite hyödyntää automaattisesti sähkön tuntihintojen vaihtelun. Se käyttää sähköä, silloin kun se on halvimmillaan ja välttää sen käyttöä, kun se on kalleimmillaan.

Laite tuo asukkaalle selvät säästöt. Sähkökulut alenevat vähintään noin 20 prosenttia, mikä tekee keskikokoisessa omakotitalossa pari sataa euroa vuodessa. Laite maksaa noin 500 euroa, joten sen takaisinmaksuaika on runsaat kaksi vuotta.

Miten kuluttajan kannattaa toimia?

Jotta asukas voi hyödyntää pörssisähköä, hänen kannattaa toimia seuraavasti:

1.

Ensimmäiseksi kuluttajan kannattaa hankkia pörssihintaan perustuva sähkösopimus ja tietenkin kilpailuttaa yhtiöt. Käytännössä kaikilla sähkönmyyntiyhtiöillä on pörssisähkötuote.

2.

Taloon hankitaan Trim-laite, joka käytännössä sijoitetaan sähkökaappiin. Älykäs järjestelmä ostaa automaattisesti sähkön silloin kun se on halvimmillaan. Se on kuin henkilökohtainen pörssimeklari, joka säästää rahaa ammattitaidollaan toimeksiantajalleen. Trim-laite soveltuu sähkölämmitteisiin omakoti-, paritalo-, rivitalo- ja vapaa-ajan asuntoihin.

3.

Trim osaa tehdä muutakin kuin ostaa edullista pörssisähköä. Se säätää talon lämpötilat älykellon avulla. Päivisin, kun talo on tyhjillään, huonelämpötila laskee. Samoin öisin voidaan nukkua terveellisesti viileämmässä. Säästöjä syntyy myös, kun esimerkiksi lämmönvesivaraaja ja varaavat lattiat lämmitetään edullisen sähkön aikaan.

Miten järjestelmää käytetään?

Trimiä käytetään älypuhelimella tai tabletilla. Sen avulla järjestelmälle kerrotaan talon asukkaiden tavallinen päivärytmi ja halutut lämpötilat, kun perhe on kotona, poissa tai nukkumassa.



- Graafeista näet asuntosi lämpötilan ja sähkönkulutuksen. Voit tarkkailla sähkönkulutushistoriaasi ja oppia tekemään säästeliäämpiä sähkönkulutusvalintoja ja säätöjä lämmitysjärjestelmääsi, kertoo Saarenpää.

Trim-laitteen toiminta perustuu älykkäisiin pilvipohjaisiin algoritmeihin ja tavallisesti kolmeen nyrkinkokoiseen mittaus- ja ohjauslaitteeseen. Ne asennetaan taloon ja liitetään kodin laajakaistayhteydellä Trimin pilvipalveluun.

Taustaa ilmiölle:

hitaasti innostuva suomalainen

Suomessa lähes kaikki sähkömittarit ovat etäluettavia. Kun manuaalisesti luettavat sähkömittarit jäivät historiaan, kuviteltiin, että muutos olisi herättänyt kansalaisten kiinnostuksen omaan sähkönkulutukseen.

Etäluettavista mittareista näkee yhdellä silmäyksellä oman sähkönkulutuksen ja niiden avulla tulivat mahdollisiksi pörssisähkön tuntihintaan perustuvat sähkötuotteet. Asiantuntijat olettivat, että pörssisähkön suosio olisi automaattisesti aktivoitunut uusien mittareiden myötä.

Toisin kuitenkin kävi, vaikka lähes jokaisen sähkönmyyntiyhtiön palveluvalikoimiin kuuluu pörssisähkö. Pörssisähkösopimus on yhtä yksinkertainen tehdä kuin kiinteähintainen sähkösopimuskin. Suomalaiset kuluttajat ovat hitaita käänteissään ja hieman arkoja muutokseen.

Vieläkin noin yhdeksän kymmenestä sähkösopimuksesta on kuitenkin määräaikainen tai voimassa toistaiseksi. Pörssisähkösopimusten osuus on kasvanut vain muutamalla prosenttiyksiköllä neljässä vuodessa.



FAKTAA pörssisähköstä:

– Hinta voi vaihdella lähes nollasta sentistä pariinkymmeneen senttiin kilowattitunnilta jopa vuorokauden sisällä.

– Tilastot kertovat, että kuukausihinnaksi tasoitettunakin pörssisähkö on kuitenkin ollut edullisin tapa hankkia sähköenergia viime vuosina.

– Vattenfall on edelläkävijä pörssisähkön myynnissä. Yhtiöstä kerrotaan, että pörssisähkösopimusten määrä on kasvanut noin 30 prosenttia viime vuodesta. Taustalla on erityisesti tuulivoiman yleistyminen, mikä osaltaan on tuonut lisää vaihtelua sähkön pörssihintaan.

– LUT-yliopiston apulaisprofessori Samuli Honkapuro uskoo pörssisähkösopimusten yleistyvän nykyistä rivakammin, kun kuluttajat oppivat hyödyntämään pörssisähkön hintavaihtelun edut ja toisaalta saavat käyttöönsä riittävän yksinkertaiset välineet ohjata kulutustaan.

Lähde: Ylen artikkeli.

__________________kainaloon ______________________

Muutama lisäfakta:

Kotitalouden sähkölasku muodostuu sähkön hinnasta, sähköverosta ja siirtomaksusta.

Sähkö ostetaan sähkönmyyntiyhtiöltä, joilla on monenlaisia sähkötuotteita. Niiden hinta voi olla esimerkiksi kokonaan kiinteä tai vaihdella tunneittain riippuen sähkön pörssihinnasta.

Sähkön osuus omakotitaloasukkaan koko laskusta on noin puolet. Lopun muodostavat verot ja siirtomaksu. Sähkön hintaan voi vaikuttaa kilpailuttamalla myyntiyhtiöitä.

Sähkön siirrosta vastaavat sähköverkkoyhtiöt. Energiavirasto valvoo sähköverkkoyhtiöiden toimintaa ja niiden kuluttajahintojen kohtuullisuutta. Kuluttaja ei voi kilpailuttaa siirtohintoja.



Yhteystiedot:

Trim Energy Oy

toimitusjohtaja Tapio Saarenpää

p. 010 299 2961

tapio@trimenergy.fi

Karaportti 4

02610 Espoo

www.trimenergy.fi