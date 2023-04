Suomalaiset lahjoittavat kaksi lasten leikkikenttää Ukrainaan

Lviv: leikin iloa alakoulun oppilaille

Ensimmäinen leikkikenttä rakentuu Lvivin julkisen koulun nro 62 oppilaille. Koulun sisäpihalle rakennetaan alue, jolla koulun 6-10-vuotiaat oppilaat voivat leikkiä. Välineiden mahdollistama liikunta, kuten esimerkiksi kiipeileminen ja riippuminen, toimii luokassa istumisen vastapainona.Rakennustyöt ovat alkaneet, ja tavoitteena on saada kenttä valmiiksi ennen kesää.

Miksi juuri tämä koulu

Lvivin julkinen koulu nro 62 sijaitsee Lvivin keskustassa,Teatralna-kadun varrella olevassa historiallisessa rakennuksessa. Koulussa on 602 oppilasta luokka-asteilla 1-11. Alakoulun oppilaita, jotka tarvitsevat kunnollista leikkipaikkaa välitunneille ja joskus myös liikuntatunneille, on 198.

Sodan alusta lähtien koulussa on majoitettu miehitetyiltä ja tuhotuilta alueilta tulleita pakolaisia, jotka ovat asuneet koulun liikuntasalissa. Viime syksynä oppilaat palasivat kouluun. Ilmahälytysten aikana he suojautuvat koulun kellariin. Välitunneilla heillä ei ole viihtyisää oleskelupaikkaa.

Hartwallin perhe on jo 15 vuoden ajan omistanut Leopolis Hotel Lvivin, joka sijaitsee aivan koulun vieressä. Hotelli on tukenut koulua taloudellisesti ja aloitti Joy of Play -projektin paikallisen yhteiskuntatyönsä osana.Projektin tarkoitus on tuottaa paikka, jossa lasten on mahdollista juosta, hyppiä, keinua ja leikkiä vapaasti keskenään – kokea ilon hetkiä ja unohtaa ikävät asiat. Hotellin paikallinen johto valvoo projektityötä ja varmistaa, että se toteutuu suunnitelmien mukaisesti.

Kiova: leikkikentän paikkaa etsitään

Kiovassa vielä haetaan parasta mahdollista paikkaa leikkikentälle.Projektityöryhmä toivoo paikan varmistuvan kevään aikana, jotta rakennustyöt saataisiin käyntiin heti Lvivin leikkikentän valmistuttua.

Yhteistyötä yli rajojen

Tämän vuoden tammikuun 20. päivänä Helsingissä järjestettyyn Ukrainaid-tapahtumaan osallistui yli 400 vierasta, joiden joukossa oli useita lahjoittajia. Projektin aloittanut juhla oli tunnelmaltaan toiveikas.

“Ukrainan sota on tuottanut julmuuksia. Viattomat ihmiset, lapsetkin, kokevat jotain, mitä kenenkään ei pitäisi koskaan joutua kokemaan.Toivottavasti Joy of Play -projekti olisi esimerkki siitä, kuinka yritykset voivat auttaa Ukrainaa käytännössä. Kannustamme yrityksiä yhteistyöhön ja kutakin laittamaan oman osaamisensa peliin auttamisessa”,sanoo Victor Hartwall.

Lappset suunnittelee ja valmistaa innovatiivisia, innostavia ja inklusiivisia leikki- ja liikuntavälineitä. Yritys on toiminut Ukrainassa vuodesta 2005.Lappset suunnittelee ja rakentaa molemmat leikkikentät omia tuotteitaan käyttäen.

“Pitkäaikaiset kumppanimme ja asiakkaamme - ja heidän lapsensa - ovat ajatuksissamme tämän käsittämättömän kriisin aikana”, sanoo Lappsetin suunnittelusta ja innovaatioista vastaava johtaja Erkki Ikäheimo. ”Tuemme Ukrainaa tekemällä Joy of Play -projektissa sen mitä parhaiten osaamme – Lvivin ja Kiovan leikkikenttien suunnittelun ja rakentamisen. Meille tämän projektin keskiössä ovat paikalliset lapset: tahdomme tuottaa heille onnellisia lapsuusmuistoja. Tavoitteenamme on luoda innostavia leikkialueita, jotka tuovat iloa, väriä ja luonnon tuntua kiviseen kaupunkiympäristöön.”

Reima on johtava ainoastaan lapsille toiminnallisia vaatteita valmistava merkki, joka on toiminut vuodesta 1944. Reiman toimitusjohtaja Elina Björklund kertoo, miksi tämä hanke innosti Reiman lähtemään heti mukaan:

“Sodan alkaminen viime vuonna järkytti koko Eurooppaa. Reima on keksinyt tapoja lahjoittaa Ukrainan lapsille ja tukenut samalla paikallisia kumppaneitaan. Meille oli ilo päästä tekemään lisää hyvää tavalla, joka on meille hyvin luonnollinen. Onhan koko olemassaolomme perusta liikkumisen ilo: tahdomme lasten kaikkialla maailmassa voivan leikkiä ja liikkua vapaasti säässä kuin säässä, jotta heillä olisi terveempi, aktiivinen elämä. Joy of Play -projektissa voimme antaa ilon hetkiä juuri niille lapsille, jotka niitä eniten tarvitsevat.”

Lisätietoja ja valokuvia:

Ursula Blässar ja Pia Hartwall joyofplay@khw-invest.fi

- - -

The Joy of Play -projektista

Projektin toteuttaa Hartwallin perhe ja heidän tiiminsä, jotka ovat jo pitkään toimineet Ukrainassa. Ukraina ja sen asukkaat ovat perheelle läheiset, ja sodan puhjettua perhe on toimittanut maahan humanitääristä apua. Siviileille ja sotilaille on lähtenyt rekkalasteittain tarvikkeita. Perheen omistamilla yrityksillä on Ukrainassa monitaitoista henkilökuntaa ja laaja verkosto, joiden avulla avun perillemeno sitä tarvitseville voidaan varmistaa. Paikan päällä projektia koordinoi Lvivissä sijaitseva Leopolis-hotelli.