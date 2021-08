Suomalaiset lisänneet vanhojen lääkkeiden palauttamista

Jaa

Suomalaiset ovat lisänneet tarpeettomien lääkkeiden palauttamista apteekkeihin ja keräyspisteisiin. Vanhat ja tarpeettomat lääkkeet tuleekin palauttaa apteekkiin, sillä viemäriin tai roskiksiin heitettynä ne rasittavat ympäristöä ja saattavat päätyä vääriin käsiin. Kaksi viikkoa kestävä Lääkkeetön Itämeri -kampanja käynnistyy tänään 26.8., jolloin vietetään Itämeripäivää.

Clear Waters from Pharmaceuticals (CWPharma) -hankkeen raportin1 mukaan lääkkeiden jätehuollossa Itämeren maissa on suuria eroja. Raportin mukaan kaksi kolmasosaa suomalaisista palautti tarpeettomat lääkkeet apteekkiin tai keräyspisteisiin vuosina 2009 ja 2010. Suomen tilanne on ollut muihin Itämeren maihin verrattuna parhaasta päästä. Raportissa kerättiin tietoa Suomen, Liettuan, Latvian, Puolan, Ruotsin ja Venäjän kuluttajien tavoista hävittää tarpeettomat lääkkeet.

Uusimman, vuonna 2019 Suomessa tehdyn kyselytutkimuksen2 mukaan, suomalaisista aikuisista noin 90 % palauttaa käyttämättömät lääkkeet apteekkiin. Tutkimustulosten perusteella suomalaisten lääkejätteen hävityskäytännöissä on tapahtunut muutos parempaan suuntaan aiempiin vuosiin verrattuna.

”Vaikka Suomi toimii kotitalouksien lääkejätteen hävittämisessä Itämeren alueella suunnannäyttäjänä, on meillä vielä parannettavaa. Viemäreihin ja roskiin heitetyt lääkkeet voivat päätyä maaperään, sisävesistöihin ja Itämereen, joiden lääkeainekuormaa ne kasvattavat. Lisäksi lukuisten tutkimusten mukaan vesistöihin päätyneet lääkkeet vaikuttavat eri eläinlajien käyttäytymiseen, lisääntymiseen ja elinoloihin. Väärin hävitetyt lääkkeet voivat lisätä myös antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien määrää, eli antiobioottiresistenssiä”, kertoo kehittämispäällikkö Taina Nystén Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE).

Yli 800 apteekkia ympäri Suomen ottaa vastaan lääkkeitä

Neljättä kertaa järjestettävällä Lääkkeetön Itämeri -kampanjalla halutaan tänä vuonna muistuttaa vanhojen ja tarpeettomien lääkkeiden palauttamisen helppoudesta: Suomessa on yli 800 apteekkitoimipistettä, joihin lääkkeitä voi palauttaa.

”Tänä vuonna haluamme kannustaa kaikkia ottamaan lääkekaapin siivouksen säännölliseksi rutiiniksi ja muistuttaa, että Suomessa lääkkeiden palauttaminen apteekkeihin on helppoa ja maksutonta. Huoli Itämerestä ja muista vesistöistä on suuri ja tavoitteenamme tietenkin on, että lähitulevaisuudessa 100 % suomalaisista palauttaisi tarpeettomat ja vanhat lääkkeet apteekkiin”, kommentoi Brand Manager Elina Aaltonen Apteekkariliitosta.

Lääkkeetön Itämeri -kampanja on usean organisaation järjestämä vuosittainen yhteiskampanja. Kampanjan toteuttaa viestintätoimisto Cocomms, ja sen ovat mahdollistaneet tänä vuonna Apteekkariliitto, GSK, HSY, John Nurmisen Säätiö, Lääketeollisuus ry, Mehiläinen, Oriola, Orion, sosiaali- ja terveysministeriö, Tamro, Yliopiston Apteekki sekä ympäristöministeriö. Kampanjan asiantuntijana toimii Suomen ympäristökeskus SYKE ja kampanjan suojelijana John Nurmisen Säätiö.

Muistilista: Näin hävität lääkkeet oikeaoppisesti

1. Mitä lääkkeitä apteekkiin tulee palauttaa?

Palauta apteekkiin käytetyt lääkelaastarit, kiinteät ja nestemäiset lääkkeet, inhalaattorit, tabletit ja kapselit sekä tuubit, joissa on vielä lääkettä.

2. Miten palautan lääkkeet?

Ota tabletit ja kapselit pois pakkauksistaan ja laita ne irrallaan läpinäkyvään pussiin. Laita voiteet ja aerosolit sekä inhalaattorit ilman ohjelippua pussiin. Jätä nestemäiset lääkkeet alkuperäiseen pulloonsa, ja laita nämä erilliseen pussiin. Taita lääkelaastarin liimapinnat vastakkain ennen pussiin laittoa. Irrota ohjelippu muovi- ja pahvipakkauksista, ja vie ne omiin kierrätyspisteisiinsä. Palauta kaikki muovipussit apteekkiin.

Palauta nämä aina erillisessä omassa pussissa:

jodipitoiset lääkkeet

sytostaatit alkuperäispakkauksessaan henkilökunnalle

ruiskut ja neulat läpäisemättömään astiaan pakattuna. Astia voi olla esimerkiksi pullo tai purkki. Kysy apteekistasi, kuinka insuliinineulat tulee hävittää asuinalueellasi.

elohopeakuumemittarit

3. Mitä ei tarvitse palauttaa?

Esimerkiksi perusvoiteita, ravintolisiä tai luontaistuotteita ei tarvitse palauttaa apteekkiin. Ne kuuluvat sekajätteeseen.

Lähteet

Good practices for take-back and disposal of unused pharmaceuticals in the Baltic Sea region. Clear Waters from Pharmaceuticals (CWPharma) Activity 4.1 Report. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/319009/SYKEre_34_2020_CWPharma.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Louhisalmi, M., Alajärvi, L., Martikainen, M., Timonen, J. 2020. Suomalaiset palauttavat lääkejätteen apteekkiin – kyselytutkimus käyttämättömien ja vanhentuneiden lääkkeiden hävityskäytännöistä aikuisväestölle. Dosis 3/2020: 384–397. https://dosis.fi/wp-content/uploads/2020/09/384-Dosis_3-2020_Louhisalmi.pdf