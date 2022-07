Suomalaiset ovat tyytyväisiä koteihinsa, mutta keittiöihin toivotaan muutosta – keittiöremonteissa luotetaan ammattilaisapuun

Lounatuulen Tiiran laadukkaat ja kestävät materiaalit korostavat saaristoluontoa – kohteen kodinomaisuuteen on helppo ihastua 14.7.2022 08:30:00 EEST | Tiedote

Lounatuulen Tiira on yksi Naantalin asuntomessujen upeista kohteista, jossa korostuu saaristoluonto. Kohteen suunnittelun lähtökohtana on ollut ekologisuus, joka näkyy niin valituissa materiaaleissa kuin kohteen lämmitysratkaisuissakin. Parasta kohteessa on kuitenkin kodikas tunnelma.