Suomalaiset paloautot pärjäävät Etelä-Amerikassa – jälleen kauppa Chileen

Nordic Rescue Group on toiminut Etelä-Amerikassa vasta tämän vuoden keväästä saakka, ja kauppoja on syntynyt Chileen ja Uruguayhyn jo useita – ja lisää on odotettavissa. NRG:n pääsyä Chilen ja Uruguayn markkinoille on helpottanut se, että yhtiön pelastusajoneuvot ovat jenkkipaloautoihin verrattuna kevyempiä ja teknisempiä.

Etelä-Amerikan ruuhkaisissa miljoonakaupungeissa NRG:n pelastusautot mahtuvat paremmin liikkumaan kapeilla kaduilla kuin jenkkistandardien mukaan valmistetut.

– Vankka kokemus Euroopasta ja Kiinasta on opettanut meidät operoimaan ketterästi ja tunnistamaan paikalliset vaatimukset, NRG:n myynti- ja markkinointijohtaja Marko Kärkkäinen kiteyttää.

– Kilpaillulla toimialalla olemme erottautuneet valikoimalla, työn laadulla, älykkäällä teknologialla sekä kokemuksella.

Yhdeltä toimittajalta kaikki ratkaisut

Tällä hetkellä NRG:llä on paikallisia yhteistyökumppaneita Uruguayn lisäksi Chilessä. Keskusteluyhteys on avattu myös Brasiliaan, joka kuuluu maailman kymmenen suurimman talousmahdin listalle.

Luottamus kumpuaa NRG:n asiantuntijuudesta sekä palosta sitoutua projekteihin alusta loppuun. Edelläkävijän tehtävänä on myös ymmärtää paikalliset toimintatavat.

NRG on Etelä-Amerikassa valittu kumppaniksi, koska kaikki ratkaisut pelastusajoneuvoihin löytävät yhden katon alta.

– Myös nostolavojen kehittynyt teknologia sekä ruostumattomasta teräksestä valmistettujen runkojen vahvuus erottavat NRG:n muista eurooppalaisista valmistajista, kertoo Kärkkäinen.

Lisätietoja antaa:

Marko Kärkkäinen, myynti- ja markkinointijohtaja

Nordic Rescue Group NRG

+358 40 771 2442

marko.karkkainen@nrgoy.com



Nordic Rescue Group on pelastusajoneuvoihin erikoistunut konserni, johon kuuluvat Suomessa toimivat Vema Lift Oy ja Saurus Oy sekä Ruotsissa Sala Brand AB. Nordic Rescue Group on Pohjoismaiden johtava alan yritys, jonka liiketoiminnasta merkittävä osa on kansainvälistä kauppaa. Vuonna 2021 yhtiön liikevaihto oli 37,6 miljoonaa euroa.