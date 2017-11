Suomalaiset Stressinhallintakortit (Stress Less Cards) Best Selleriksi Iso-Britanniassa

Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin keskittynyt Hidasta elämää -nettibrändi on tuottanut vuosien ajan toiminnallisia hyvinvointikortteja Suomessa. Nyt Stress Less Cards -korttipakka on noussut Best Selleriksi Iso-Britannian Amazonissa.

Tällä viikolla Stress Less Cards -korttipakka nousi Iso-Britannian Amazonissa myydyimmäksi tuotteeksi stressikategoriassa. Suomessakin Stressinhallintakortit ovat olleet hitti jo useamman vuoden ajan. ”Stressinhallintakorttien idea on yksinkertainen: Pakka sisältää 50 erilaista stressitasoja laskevaa harjoitusta. Pakka sekoitetaan, ja sieltä nostetaan yksi harjoitus kerrallaan. Kortteja käyttämällä alkaa vähitellen oppia harjoituksia, ja niitä voi palauttaa mieleen tilanteessa, kun stressitasot alkavat nousta – vaikka kesken palaverin. Tärkeintä korteissa on kuitenkin se, että ne auttavat pysähtymään itsen äärelle ja voi oppia, kuinka voi itse myös säädellä kiihtymisiä niin, että tasapaino elämässä säilyy”, kertoo Hidasta elämää -nettibrändin toinen luoja ja Stressinhallintakorttien sekä Stress Less Cardsien tekijä Sanna Wikström. Toiminnallisia kortteja on myyty nyt Suomessa, Iso-Britanniassa ja USA:ssa yhteensä noin 50 000 pakkaa. Kortteja käyttävät paitsi yksityiset ihmiset mutta niitä hyödynnetään laajalti myös psykoterapiassa, psykologien ja terapeuttien vastaanotoilla, työterveydessä, sairaaloiden eri osastoilla, kouluissa ja työpaikoilla. Palautteet korteista ovat olleet kiitollisia. ”Haluamme luoda tuotteita, jotka auttavat pienellä panostuksella ja pienellä vaivalla oman hyvinvoinnin äärelle. Kortit toimivat siinä loistavasti: ne ovat riittävän pieniä mukana kuljetettavaksi ja ne auttavat fokusoimaan niihin asioihin, jotka lisäävät henkistä hyvinvointia ja hyvää oloa”, Wikström sanoo ja jatkaa: ”Joskus pienillä asioilla voi olla elämänlaadun kannalta suuri vaikutus.” Hidasta elämää -korttiperheen tuotteita löytyy tällä hetkellä Suomessa Hidasta elämää -verkkopuodin lisäksi Suomalaisista kirjakaupoista kautta maan. Korttiperheeseen kuuluvat: Stressinhallintakortit, Voimauttavat kysymykset, Hidasta elämää -kuvakortit, Unelmakortit sekä Voimaa paranemiseen -kortit. UK:n ja USA:n Amazonista löytyy Stress Less Cardsit ja piakkoin myös Empowering Questions -kortit (Voimauttavat kysymykset). Korttiperheen lisäksi Hidasta elämää on tehnyt hyvinvointikirjoja yhdessä Kustannusosakeyhtiö Otavan kanssa vuoden 2017 alusta saakka. Tänä vuonna kirjoja on ilmestynyt kymmenen. Lisäksi Hidasta elämää tekee yhteistyötuotteita Karton, Forsmanin ja Biomedin kanssa.

