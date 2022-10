Suomalaiset suunnittelevat nyt pintaremontteja

Jopa 27 prosenttia suomalaisista kertoo suunnittelevansa lähitulevaisuudessa pintaremontointia, kuten maalausta tai tapetointia. Isommissa remonttisuunnitelmissa nousevat esiin keittiö ja kylpyhuone: 19 prosenttia vastaajista kertoo suunnittelevansa keittiöremonttia ja 18 prosenttia kylpyhuoneremonttia.

– Pintaremontti on tyypillisesti pienen budjetin remontti, jonka kätevä henkilö voi toteuttaa myös itse kohtuullisen pienellä vaivalla. Uusilla pinnoilla voi saada kotiin merkittävän muodonmuutoksen ja projekti voi olla valmis muutamissa tunneissa, kertoo Harri Päiväniemi Stark Suomesta.

Suomalaiset ovat kuitenkin yleisesti suhteellisen tyytyväisiä koteihinsa, sillä 33 prosenttia vastaajista ei suunnittele minkäänlaista remontointia lähitulevaisuudessa.

Naiset suunnittelevat ja päättävät miehiä useammin pintaremontin

30 prosenttia naisista suunnittelee pintaremontointia tulevaisuudessa, kun taas miehissä vastaava määrä on 25 prosenttia.

– Sisustaminen saattaa edelleen olla pääasiassa naisten vastuulla, mutta miesten osuus on toisaalta tutkimuksen mukaan merkittävä. Nykyään remontointi onkin koko perheen kiinnostuksen kohde, ja kaikki haluavat osallistua projektiin sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa. Virikkeenä remonttiin ja kodin pintojen päivittämiseen saattaa olla esimerkiksi lasten koulun aloittaminen, vanhempien työpaikan vaihto tai uudet huonekalut, jotka inspiroivat hakemaan myös pintoihin uutta ilmettä, Päiväniemi kertoo.

Erityisesti rivitaloissa asuvat suomalaiset suunnittelevat pintaremontointia: 34 prosenttia rivitaloasujista suunnittelee pintaremontin tekemistä, kun taas kerrostalossa asuvien suomalaisten keskuudessa osuus on 24 prosenttia. Omakoti- tai paritalossa asuvista 29 prosenttia kertoo suunnittelevansa pintaremonttia.

– Vuokra-asunnoista valtaosa on kerrostaloja, minkä vuoksi rivitalo- ja omakotitalojen asukkaat varmaankin ovat innokkaampia remontoimaan, ja heillä on siihen parempi mahdollisuuskin. Lisäksi rivitalossa on tyypillisesti vähemmän huollettavaa kuin omakotitalossa, jolloin pintaremontin suunnitteluun voi olla aikaa ja energiaa enemmän kuin omakotitalon asukkailla, Päiväniemi pohtii.

*Suomalaiset remontoivat ja rakentavat -kysely tehtiin Stark Suomen toimeksiannosta. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi Pohjoisranta BCW. Kysely toteutettiin Cint Ab:n verkkopaneelissa toukokuussa 2022. Kyselyyn vastasi 1 000 suomalaista. Otos on iältään, sukupuoleltaan ja alueellisesti kansallisesti edustava.

Yhteydenotot ja lisätietoja:

Harri Päiväniemi, toimitusjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 040 643 1800

Satu Otala, viestintäjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 044 475 7483, satu.otala@stark-suomi.fi