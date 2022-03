Suomalaiset työnantajien työllistämisaikeet maltillisessa kasvussa toisella vuosineljänneksellä

”Tutkimuksen toteuttamisen aikana odotukset pandemiarajoitusten poistumisesta ja yhteiskunnan avautumisesta pitivät yllä positiivista työllisyysnäkymää. Ukrainan sodan mukana tuoma talouden epävarmuus näkyy jo nyt kasvuodotuksissa. Vaikutusten arviointi on haasteellista, sillä sodan kesto ja laajuus eivät ole nähtävissä. Jo ennen kriisiä alkanut inflaatio kiihtyy vaikuttaen negatiivisesti kulutukseen, millä on vaikutuksia palveluiden ja tavaroiden kysyntään”, kommentoi ManpowerGroup Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Matti Kariola ja jatkaa, ”juuri nyt on ensisijaista ukrainalaisten tukeminen. ManpowerGroup on yhtiönä mukana auttamistyössä tukemalla YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n työtä.”

Parhaimmat työllisyysnäkymät ovat Etelä-Suomessa ja Itä-Suomessa. Heikommat näkymät ovat Länsi-Suomessa. Vahvin työllistäjä kakkoskvartaalilla on: Teknologia, media ja telekommunikaatio-ala. Heikoimmat näkymät ovat alkutuotannon osalta. Alkutuotanto sisältää: maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta ja louhinta; sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuolto, viemäröinti, jätehuolto ja korjaustoiminnot. Katso tiedotteen lopusta listaus, jossa näkymät eri puolilla Suomea ja eri toimialoilla.

Globaalisti vahva optimismi jatkuu työllisyysnäkymissä. Parhaimmat työllisyysnäkymät ovat Brasiliassa, Ruotsissa, Intiassa ja Meksikossa. ManpowerGroupin työmarkkinabarometriin osallistui 41 379 työnantajaa 40 maasta. Suomessa tutkimukseen osallistui 515 työnantajaa.

Tutkimus tehtiin ajalla 1.1.-7.2.2022, ennen Ukrainan kriisejä.

Työllisyysnäkymät eri puolilla Suomea (Q2/2021 suluissa)

• Etelä-Suomi +25 (+29)

• Itä-Suomi +25 (+17)

• Pohjois-Suomi +19 (+11)

• Länsi-Suomi +17 (+12)

Työllisyysnäkymät eri toimialoilla Suomessa (Q2/2021 suluissa)

• IT, tekniikka, televiestintä, viestintä ja media +35 (NA)

• Pankki-, rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöala +33 (+30)

• Tukku- ja vähittäiskauppa +33 (+42)

• Valmistus +31 (+18)

• Koulutus, terveys, sosiaalityö ja hallinto +30 (+35)

• Muut palvelut +30 (NA)

• Ravintolat ja hotellit 21 (-1)

• Muu teollisuus 17 (NA)

• Rakennus 3 (-9)

• Alkutuotanto -3 (1)

Suomen työmarkkinabarometria koskevat lisätiedot ja liitteet voit ladata osoitteesta https://www.manpowergroup.fi/Ajankohtaista1/

Vuoden 2022 kolmannen kvartaalin työllistämisaikeet julkistetaan 14.6.2022.

Työmarkkinabarometri. Tammikuussa 2022 tehty ManpowerGroupin työmarkkinabarometri on kattavin, tulevaisuuteen katsova työllisyystutkimus, jota käytetään maailmanlaajuisesti. Työllisyysnäkymiä kuvaava indikaattori lasketaan ottamalla niiden työnantajien prosenttiosuus, jotka ennakoivat rekrytointiaktiivisuuden lisääntymistä, ja vähentämällä tästä niiden työnantajien prosenttiosuus, jotka ennakoivat rekrytointiaktiivisuuden vähenemistä. Suomessa tutkimukseen osallistui 515 työnantajaa. Katso ManpowerGroupin Työmarkkinabarometrin täydelliset tulokset osoitteessa https://go.manpowergroup.com/meos. Seuraava kysely julkaistaan ​​kesäkuussa 2022 ja se raportoi kolmannen vuosineljänneksen rekrytointiodotuksista. Työmarkkinabarometrillä on 60-vuotisjuhlavuosi.