Suomalaiset ulkoilubrändit jälleen Pohjoismaiden parhaita

Pohjoismaisten ulkoilubrändien yhteenliittymä Scandinavian Outdoor Group SOG on nimennyt vuoden 2021 parhaat pohjoismaiset ulkoiluvaatteet, -tarvikkeet ja innovaatiot. Scandinavian Outdoor Awards järjestettiin ulkoilualan ISPO-suurmessujen yhteydessä virtuaalisena. Suomalaisen kuituteknologiayhtiö Spinnovan kehittämästä kierrätyskuidusta valmistettu Bergans of Norway -anorakki palkittiin kisan pääpalkinnolla, Reiman Muutun-takki voitti lasten- ja nuortenvaatekategorian ja Sastan Peski-takki valittiin pohjoismaiden parhaaksi ulkoiluvaatteeksi. Spinnova, Reima ja Sasta voittivat samassa kisassa kultaa myös viime vuonna.

Pohjoismaiden parhaat ulkoiluvaatteet ja -innovaatiot nimettiin kattavien käyttötestien, vertailun ja arvioinnin perusteella. Kisan tuomaristo koostui kansainvälisistä ulkoilumedioiden edustajista ja ulkoilualan ammattilaisista. Kisassa olivat edustettuna kaikki merkittävät pohjoismaiset ulkoiluvaatemerkit, joten suomalaisten saavuttavat toiset peräkkäiset voitot ovat vahva osoitus Sastan, Reiman ja Spinnovan osaamisesta ja asemasta alan kansainvälisellä huipulla. Tämän vuoden palkinnoissa korostui ulkoilualan kestävä kehitys.

”On huikeaa, että suomalaiset nimettiin nyt toistamiseen alamme parhaiksi Pohjoismaissa, jossa osaaminen ja kilpailu on tunnetusti kovaa. Sasta oli vielä muutama vuosi sitten kansainvälisillä outdoor-markkinoilla tuntematon merkki, mutta systemaattisella tuotekehityksellä ja aidolla tarinallamme olemme nyt avanneet tien oikean kohderyhmän mieleen ja päälle myös Suomen ulkopuolella. Hyvät tuotteet puhuvat toki puolestaan, mutta en voisi olla ylpeämpi siitä, että olemme vanhana suomalaisena erämerkkinä voittaneet Reiman ja Spinnovan kanssa arvostetun Scandinavian Outdoor Awardin nyt kaksi kertaa peräkkäin”, innostuu Sastan toimitusjohtaja Juha Latvala.

Reima Muutun on Pohjoismaiden paras lastenvaate vuonna 2021

Vuonna 1944 perustettu suomalainen lastenvaatevalmistaja Reima voitti viime vuonna tuplakultaa vuoden lastentuotteella ja parhaalla teknologialla. Nyt Reiman täysin kierrätettävä Muutun-takki nimettiin jälleen pohjoismaiden parhaaksi lastentuotteeksi.

”Olemme Reimalla tästä palkinnosta tosi onnellisia ja kiitämme kisan tuomaristoa saamastamme tuesta ja huomiosta. Palkinto kannustaa meitä jatkamaan valitsemallamme tiellä. Missionamme on vaatettaa liikkuvia lapsia ja samalla säästää ympäristöä tuleville sukupolville. Muutun-takki on edelläkävijä, jossa yhdistyvät laatu, ekoajattelu ja upea design. Tästä saavutuksesta Reima saa olla ylpeä, sillä Pohjoismaissa on tunnetusti todella kova ja korkea laatu myös lasten ja nuorten vaatteissa”, iloitsee Reiman toimitusjohtaja Elina Björklund.

Sasta Peski on Pohjoismaiden paras ulkoiluvaate vuonna 2021

Scandinavian Outdoor Awards 2021 parhaana ulkoiluvaatteena palkittu Sasta Peski takki on valmistettu orgaanisesta Ventile-puuvillasta. Kangasta ei ole laminoitu tai käsitelty, vaan Ventile® -puuvillakuidut turpoavat kastuessaan tehden materiaalista säänkestävän, mutta samalla hyvin tuulta pitävän ja hengittävän. Sastalla on Ventile-kankaan käytöstä yli 30 vuoden kokemus.

”Tekniset luonnonmateriaalit ovat olleet jo jonkin aikaa niin edestyksellisten valmistajien kuin myös kuluttajienkin kasvavan kiinnostuksen kohteena. Meillä Nurmeksessa niiden hienous ja toimivuus on tunnettu aina, sillä saimme 52 vuotta sitten alkumme sarkavillasta, jolla myös viime vuoden SOA-palkinnonkin voitimme. Peski-takissamme käytetty Ventile-kangas on myös perinteikäs, lähes 80 vuotta vanha materiaali. Uskon, että tämän vuoden voittajien saaman huomion myötä luonnolliset materiaalit ja niihin liittyvät vastuulliset valinnat nousevat ulkoiluvaateiden ostajille yhä tärkeämmiksi tekijöiksi valintoja tehdessään”, lisää Sastan Juha Latvala.

Suomalainen kuituinnovaatio muuttaa tekstiiliteollisuutta

Scandinavian Outdoor Award 2021 -kisan pääpalkinnon, eli yleisesti parhaaksi tuotteeksi nimettiin suomalaisen Spinnovan kehittämästä selluloosakuidusta valmistettu Bergans of Norway -anorakki. Tämän vuoden palkinnoissa korostui kestävän kehityksen merkitys ulkoiluvaatealalla ja Spinnovan kuituinnovaatio konkretisoi vaatteen täydellisen kierrätettävyyden. Spinnovan keksintö on käyttää samaa sellupohjaista kuitua useaan kertaan eri tuotteissa. Raaka-aineita kierrättämällä vältetään uusien materiaalien tarve ja myös kuluttajalle tulee säästöä.

”Ilman Spinnovaa ja Halley Stevensonsia Collection of Tomorrow -sarja tai tämä mullistava tuote ei olisi nähnyt päivänvaloa. Kiitos heille ja myös tuomaristolle ekologisten tuotteiden ja konseptien merkityksen korostamisesta. Tällaisia ratkaisuja ja niiden huomioimista tarvitsemme tulevaisuudessa”, kommentoi norjalaisen Bergansin toimitusjohtaja Jan Tore Jensen.

”Tämä oli mahtava yllätys ja ansaittu kunnia! Olemme olleet todella tyytyväisiä Bergansin ja Halley Stevensonsin kanssa tekemäämme materiaalien kehitystyöhön ja ylpeitä tästä Collection of Tomorrow:n kolmannesta tuotteesta. Idea kierrätyskuitumme ekologisesta vahauksesta toi takkiin miellyttävää toiminnallisuutta ympäristöä kuitenkaan vaarantamatta tai kuormittamatta. Suuri kiitos kaikille kumppaneillemme ja arvovaltaiselle tuomaristolle”, riemuitsee Spinnovan toimitusjohtaja ja toinen perustaja Janne Poranen.

Scandinavian Outdoor Group on 75 tunnetun ulkoilubrändin yhteenliittymä, joka tukee jäseniksi valittuja brändejä kansainvälisessä markkinoinnissa. SOG:n tavoitteena on vahvistaa laadukkaiden pohjoismaisten outdoor-brändien kansainvälistä tunnettuutta mm. yhteisen markkinointiverkoston avulla. Vuonna 2000 perustettu SOG edustaa jäseniään kansainvälisillä messuilla ja ulkoilualan tapahtumissa. Arvostettua Scandinavian Outdoor Award -kisaa SOG on järjestänyt vuodesta 2005 lähtien.

Spinnova

Spinnova on suomalainen teknologiayhtiö, joka kehittää ekologista, mullistavaa teknologiaa selluloosapohjaisen tekstiilikuidun tuotantoon. Spinnovan patentoituun menetelmään ei sisälly lainkaan haitallisia kemikaaleja tai sivu- tai jätevirtoja, mikä tekee kuidusta maailman ekologisimman. Kuitu on myös kierrätettävissä Spinnovan prosessilla ilman haitallisia kemikaaleja. Spinnova on sitoutunut käyttämään raaka-aineinaan vain sertifioitua puuta tai jätevirtoja.



Spinnovan tavoite on kaupallistaa kuitutuotteensa globaalisti, yhteistyössä merkittävien tekstiilialan brändien ja teollisten kumppaneiden kanssa. Spinnova on saanut mm. vuonna 2018 Fast Company -lehden World Changing Idea -palkinnon sekä ISPOn ja Scandinavian Outdoor Awardin ympäristötekopalkinnon vuonna 2020.

Reima

Reima on maailman johtava toiminnallisten lastenvaatteiden merkki, jonka missiona on varustaa liikkuvat lapset tulevaisuuden haasteisiin. Kankaanpäässä vuonna 1944 toimintansa aloittanut Reima työllistää lähes 500 henkeä, ja konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 141 miljoonaa euroa. Reima myy tuotteitaan ja Finnish Baby Box -pakkausta yli 70 eri maahan. Reima-tuotteiden suunnittelun kulmakivet ovat innovaatio, toiminnallisuus, turvallisuus ja tuore suomalainen design. Vaatteita arvioi maailman rehellisin ja säälimättömin testaustiimi: lapset.

Sasta

Kotimainen perheyhtiö Sasta on varustanut ihmisiä Pohjois-Karjalan erämaista Etelämantereelle jo kohta 52 vuoden kokemuksella. Vuonna 1969 Nurmeksessa syntyneen Sastan tarina sai alkunsa yksinkertaisesta tarpeesta pärjätä karuissa luonnonoloissa. Tuotemerkki syntyi perustajansa Urpo Saastamoisen oivalluksesta suunnitella ja ommella itselleen sarkainen metsästyspuku, jolle ilmeni pian kysyntää myös muiden metsästäjien keskuudessa. Sasta kehittää nyt yli puolivuosisataisella kokemuksella edelleen parhaita mahdollisia tuotteita haastaviin oloihin, joissa käyttäjän on voitava luottaa vaatteisiinsa sataprosenttisesti.