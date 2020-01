Suomalaiset vaatebrändit menestyksekkäitä: neljä voittoa ISPO-messuilla

Maailman suurimmassa urheilualan messutapahtumassa, Saksan Münchenissä tällä viikolla järjestetetyssä ISPO:ssa palkittiin ulkoiluvaruste ja -vaatealan toimijoita. Suomalaiset Sasta, Spinnova ja Reima kahmivat kaikkiaan puolet arvostetuista Scandinavian Outdoor Award -palkinnoista.

Scandinavian Outdoor Award -kilpailun vaatekategorian voittoon nousi 51-vuotias suomalainen erälegenda Sasta, jonka Kaarna-sarkahousut palkittiin parhaana aikuisten ulkoiluvaatteena. Niin ikään suomalaisen Reiman Kulkija-takki palkittiin vuoden lastentuotteena. Vanhempia ja lapsia oikeanlaisia ulkoiluvarusteita valitsemaan auttava Reiman sää-applikaatio voitti parhaan teknologian palkinnon. Vuoden vastuullisuusteoksi nousi suomalaisen kuluttajateknologiayhtiön Spinnovan ja norjalaisen Bergansin Collection of Tomorrow -tekstiilipalvelu, jonka ensimmäinen prototyyppituote on kierrätettävä reppu.

Suomalaisen kuituteknologiayhtiön Spinnovan uusin keksintö on käyttää samaa ekologista Spinnova-kuitua useaan kertaan eri tuotteissa. Näin kierrättämällä vältetään uusien materiaalien tarve. Spinnova-kuitua tuotetaan sertifioidusta puusta tai jätevirroista ilman liuottamista tai haitallisia kemikaaleja. Scandinavian Outdoor Award -tuomaristo arvioikin, että Spinnovalla on mahdollisuus uudistaa koko kansainvälinen tekstiiliala.

“100-prosenttisesti luonnon materiaaleista tehty reppu on kierrätettävissä Spinnova-prosessissa uudeksi tuotteeksi purkamatta sitä”, kertoo Spinnovan teknologiajohtaja ja menetelmän keksijä, Juha Salmela.

Sastan Kaarna-housujen voitokkuuden perusteena oli sarkahousujen toiminnallinen, kaikkeen ulkoiluun sopiva monikäyttöisyys ja materiaalien kierrätetty villa, orgaaninen puuvilla ja kierrätetty polyesteri. Kaisa Valtakarin suunnittelemia Kaarna-housuja voi käyttää ympärivuotisesti, sillä villa toimii hyvin niin kylmässä, kuin lämpimässäkin ilmassa.

”Messut ovat olleet meille monessa mielessä menestys. Olemme saaneet osaksemme merkittävää kiinnostusta erityisesti Aasiasta, jossa arvostetaan suomalaista aitoutta ja meidän rehellistä luontosuhdettamme. Kisaan osallistuimme nyt toista kertaa ja on mahtavaa, että teknisten sarkavaatteidemme ominaisuudet huomattiin näin laajasti. Suomalaiset olivat tänä vuonna palkintojen määrässä ylivertaisia ja meille on hienoa nousta palkintokorokkeelle yhdessä Reiman ja Spinnovan kanssa”, iloitsee Sastan toimitusjohtaja Juha Latvala.

Reiman Kulkija-takki palkittiin erinomaisesta hinta-laatusuhteestaan ja siitä, että sen lumilukoilla varustetut taskut ovat myös luistamattomat, mikä estää pikkutavaroiden lentämistä pitkin lumihankea. Koska takki on vain yhdestä materiaalityypistä valmistettu, se on helppo kierrättää uusiksi polymeereiksi. Reima seuraa jokaisen takin vaiheita rekisteröitävän tunnuksen avulla ja huolehtii lopulta takit takaisin kiertoon.

Reima Weather -applikaatio voitti kisan teknologiasarjan. Mobiilisovellus näyttää sekä ajantasaiset että tulevat säätiedot ja opastaa hauskasti ja havainnollisesti, mitä lapselle kannattaa pukea, jotta päivän ulkoiluista selviää ongelmitta. Reima Weather keräsi kiitosta siitä, että se kannustaa vanhempia ja lapsia säänmukaiseen kerrospukeutumiseen ja ulkoilemaan säällä kuin säällä.

“Meidän suomalaisten yhteiset supervoimat ovat innovointikyky ja sisu. Myös Reiman molemmat kisavoittajat ovat uutta luovan ajattelun ja tinkimättömän aherruksen yhteistuloksia, ja aiomme kehittää niitä vielä edelleen. Näiden palkintojen kaltaiset onnistumiset kannustavat jatkamaan työtä perheiden elämän helpottamiseksi ja puhtaamman tulevaisuuden puolesta. Luonnollisesti ne myös auttavat meitä erottumaan eduksemme maailmalla”, toteaa Reiman toimitusjohtaja Elina Björklund.

Scandinavian Outdoor Awardin yleispalkinto meni tänä vuonna norjalaisen Acliman merinovillaiselle WoolNet-haalarikerrastolle.

Spinnova

Spinnova on suomalainen teknologiayhtiö, joka kehittää ekologista, mullistavaa teknologiaa selluloosapohjaisen tekstiilikuidun tuotantoon. Spinnovan patentoituun menetelmään ei sisälly lainkaan haitallisia kemikaaleja tai sivu- tai jätevirtoja, mikä tekee kuidusta maailman ekologisimman. Kuitu on myös kierrätettävissä Spinnovan prosessilla ilman haitallisia kemikaaleja. Spinnova on sitoutunut käyttämään raaka-aineinaan vain sertifioitua puuta tai jätevirtoja.



Spinnovan tavoite on kaupallistaa kuitutuotteensa globaalisti, yhteistyössä merkittävien tekstiilialan brändien ja teollisten kumppaneiden kanssa. Spinnova on saanut mm. vuonna 2018 Fast Company -lehden World Changing Idea -palkinnon sekä ISPOn ja Scandinavian Outdoor Awardin ympäristötekopalkinnon vuonna 2020.

Reima

Reima on maailman johtava toiminnallisten lastenvaatteiden merkki, jonka missiona on varustaa liikkuvat lapset tulevaisuuden haasteisiin. Kankaanpäässä vuonna 1944 toimintansa aloittanut Reima työllistää lähes 500 henkeä, ja konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 141 miljoonaa euroa. Reima myy tuotteitaan ja Finnish Baby Box -pakkausta yli 70 eri maahan. Reima-tuotteiden suunnittelun kulmakivet ovat innovaatio, toiminnallisuus, turvallisuus ja tuore suomalainen design. Vaatteita arvioi maailman rehellisin ja säälimättömin testaustiimi: lapset. Tutustu tarkemmin: www.reima.com

Sasta

Kotimainen perheyhtiö Sasta on varustanut ihmisiä Pohjois-Karjalan erämaista Etelämantereelle jo kohta 51 vuoden kokemuksella. Vuonna 1969 Nurmeksessa syntyneen Sastan tarina sai alkunsa yksinkertaisesta tarpeesta pärjätä karuissa luonnonoloissa. Tuotemerkki syntyi perustajansa Urpo Saastamoisen oivalluksesta suunnitella ja ommella itselleen sarkainen metsästyspuku, jolle ilmeni pian kysyntää myös muiden metsästäjien keskuudessa. Sasta kehittää nyt yli puolivuosisataisella kokemuksella edelleen parhaita mahdollisia tuotteita haastaviin oloihin, joissa käyttäjän on voitava luottaa vaatteisiinsa sataprosenttisesti.