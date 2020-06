Suomalaisfirma niittää menestystä maailmalla - saksalaiselle supermarketketjulle Cimcorpin automaatiota

Ulvilalainen Cimcorp automatisoi Netto Marken-Discount -vähittäiskauppaketjun tuoretuotteiden lajittelun ja jakelun. Netto on automaatioyrityksen ensimmäinen saksalainen kauppaketjuasiakas, aiemmin vastaavia järjestelmiä on toimitettu muun muassa Espanjaan.

Avaimet käteen –periaatteella robotisoituja automaatiojärjestelmiä toimittava Cimcorp on saanut ensimmäisen tilauksen saksalaiselta päivittäistavaraketjulta. Netto Marken-Discount -kauppaketju panostaa jatkuvasti valtakunnallisen logistiikkaverkkonsa nykyaikaistamiseen Saksassa. Kauppa koskee Dresdenin lähellä sijaitsevan Thiendorfin jakelukeskuksen tuoretuotteiden käsittelyautomaatiota. Tällä hetkellä kauppaketjun 20 logistiikkakeskuksessa käsitellään ja varastoidaan peräti 4270 eri tuotetta – pääpainon ollessa paikallisissa tuoretuotteissa. Mikäli projekti onnistuu odotetusti, Cimcorp automatisoi Neton muidenkin jakelukeskusten tuoretuotteiden käsittelyn.

Luotettava automaatio varmistaa tuoreuden ja turvallisuuden

“Tuoreiden hedelmien ja vihannesten saaminen tuottajalta ruokakauppaan on todellista taistelua aikaa vastaan. Monissa tapauksissa logistiikkakeskuksissa tuotteiden vastaanottamisen ja myymälöihin toimittamisen välillä kuluu pari tuntia. Cimcorpilla on ratkaisu täysin automatisoituun tuotekeräilyyn, joka mahdollistaa ergonomisesti pakatut hedelmä- ja vihanneslavat, joilla vastataan vähittäiskauppojemme vaatimuksiin nopeasti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti”, Netto Marken Discount -ketjun yritysviestintäjohtaja Christina Stylianou kertoo.

Sisälogistiikan automaatiojärjestelmiin erikoistunut satakuntalaisyritys on toimittanut vastaavia hedelmien ja vihannesten käsittelyyn erikoistuneita automaatiojärjestelmiä onnistuneesti muille eurooppalaisille supermarketketjuille.

Kai Tuomisaari (Vice President, Sales Cimcorp) kertoo: ”Saksa on ollut meille merkittävä markkina-alue yli 30 vuoden ajan muun muassa rengasteollisuuden automatisoinnissa ja nyt saamme jalansijaa myös päivittäistavarakaupan alalla. Olemme luonnollisesti erittäin ylpeitä, että löimme läpi näin voimakkaasti kilpailluilla markkinoilla ja saamme automatisoida Neton jakelukeskuksen tuoretuotteiden logistiikan. Haluamme ylittää kaikki uuden asiakkaan meihin luomat odotukset sekä osoittaa, että olemme meille annetun valtavan luottamuksen arvoisia.”

Kuluttajien vaatimukset haastavat päivittäistavarakaupan logistiikan

Päivittäistavaroita ostettaessa laatu ja tuoreus ovat kuluttajille tärkeimmät asiat. Neton valikoimassa on tyypillisesti noin 5000 tuoretuotetta. Käsittelyn nopeudella ja tarkkuudella on ratkaiseva merkitys tuotteen laadulle, sillä jokainen jakelukeskuksessa vietetty minuutti on pois kaupan hyllyltä ja lisää hävikin riskiä. Siksi jakelukeskuksen automaation on vastattava moniin haasteisiin: sen on oltava yksinkertainen ja helppo käyttää, tuotteiden läpimenoaikojen on oltava lyhyet ja kaikki on toteutettava kaikkia turvallisuusvaatimuksia aukottomasti noudattaen.

”Järjestelmämme, joka koostuu portaalirobotista sekä ohjelmistosta, vastaa materiaalin käsittelystä eli esimerkiksi vihannes-, hedelmä- ja juustolaatikoiden käsittelystä ja keräilystä. Se kokoaa asiakastilausten mukaisesti lähtevät tuotelavat nopeasti ja virheettömästi. Robotin alla olevat pinot eivät vaadi hyllyjä, mikä säästää varastokustannuksia, mutta ennen kaikkea helpottaa puhtaanapitoa ja huoltotoimia”, Tuomisaari kertoo.

Järjestelmän tarkkuus palvelee myös Neton pyrkimyksiä jatkuvaan kehitykseen sekä hiilidioksidipäästöjen leikkaamiseen. Optimaalisesti pakattujen toimitusautojen ansiosta kuljetusten määrää pystytään vähentämään.