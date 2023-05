Suomalaisia Movesense-antureita sairaaloihin Ukrainassa

Knopka (Ukrainaksi “nappi”) on ukrainalainen terveysteknologian startup, jonka tuote on automaattinen hoitajakutsu- ja potilasvalvontajärjestelmä. Ratkaisu toimii erillään hoitolaitoksen muista järjestelmistä, jonka ansiosta sen käyttöönotto on nopeaa ja laajentaminen helppoa.