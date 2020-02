Suomalaisilla jalkapalloilijoilla mahdollisuus kohdata Neymar – Maailman suurin harrastejalkapalloturnaus saapuu Suomeen

Brasilialaisen jalkapallotähden Neymarin nimeä kantava, Red Bull Neymar Jr’s Five saapuu tänä vuonna ensimmäistä kertaa Suomeen. Maailman suurimman harrastejalkapalloturnauksen karsintoja järjestetään viidellä eri paikkakunnalla; Espoossa, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Jokaiseen karsintaturnaukseen mahtuu 32 joukkuetta, joista kaksi parasta joukkuetta jatkavat Helsingissä 6. kesäkuuta pelattavaan finaaliin.

Finaaliturnauksen voittajajoukkue pääsee edustamaan Suomea Brasilian Praia Grandessa, Instituto Projeto Neymar Jr -nimeä kantavassa urheilukeskuksessa, pelattavassa maailmanfinaalissa. Red Bull Neymar Jr’s Five järjestetään tänä vuonna viidettä kertaa ja aikaisempina vuosina maailmanmestaruudesta on taistellut yli 400 000 pelaajaa 75 eri maasta ja kuudesta eri maanosasta. Viime vuonna mestaruus meni sekasarjassa Unkariin ja naisten sarjassa Slovakiaan.

Red Bull Neymar Jr’s Five on viiden pelaajan joukkueilla ja ilman maalivahtia pelattava jalkapalloturnaus. Kyseessä on katujalkapalloa muistuttava, nopeatempoinen ja tekninen laji. Joukkueen muodostavat 5-7 pelaajaa, joiden tulee olla 16-25 vuotiaita. Kokoonpanoon saa nimetä kaksi yli 25-vuotiasta pelaajaa

Säännöt ovat selkeät – aina kun joukkue tekee maalin, toinen joukkue menettää yhden pelaajistaan. Enemmän maaleja tehnyt joukkue voittaa. Ottelu kestää 10 minuuttia tai niin kauan, kun toiselta joukkueelta loppuu pelaajat. Helsingin finaalin voittaja lunastaa paikkansa Brasiliassa pelattavaan maailmanfinaaliin, jossa se kohtaa muiden maiden voittajat, sekä itse Neymarin. ISTV näyttää Helsingin finaalin suorana.

Neymar on innoissaan turnauksen saavuttamasta suosiosta. ”Red Bull Neymar Jr’s Five on lempiturnaukseni. Haluan yhdistää eri puolilta maapalloa tulevat pelaajat juhlimaan yhteistä intohimoamme: jalkapalloa. Tiedän, että olet yhtä innoissasi kuin minä ja odotat vain pääseväsi kentälle, päihittämään muut karsinnoissa ja dominoimaan finaaliturnausta saadaksesi mahdollisuuden kohdata minut ja ystäväni Brasiliassa. Kokoa siis joukkueesi, ja nähdään yhdessä ystäviesi kanssa maailmanfinaalissa.”

Red Bull Neymar Jr’s Five - Suomen karsintaturnaukset

Espoo - 18.4. Tapiolan Urheilupuisto

Turku - 25.4. LähiTapiola Areena

Tampere - 26.4. Ilves-kenttä

Kuopio - 16.5. Savon Sanomat Areena

Oulu - 17.5. Raatin Liikuntakeskus

Helsingin finaaliturnaus - 6.6 lokaatio paljastetaan myöhemmin

ISTV näyttää Helsingin finaaliturnauksen suorana lähetyksenä.