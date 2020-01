Suomalaisille härkäpapuinnovaatioille riittää vientiä -Verso Foodin Beanit-härkäpaputuotteet kauppoihin Iso-Britanniassa

Suomalaisen Verso Foodin härkäpaputuotteiden vienti vetää. Iso-Britannian yksi suurimmista vähittäiskauppaketjuista Sainsbury’s on ottanut Beanit-tuotteet valikoimaansa. Suomalaisesta härkäpavusta valmistetut ruokainnovaatiot löytyvät brittikaupan hyllyltä vuoden alusta alkaen.

Verso Foodin Beanit-härkäpapusuikaleet ja täysin uusi tuote Beanit-härkäpapumuru ovat nyt saatavilla brittiläisen Sainsbury’sin myymälöissä. Tuotteet on otettu osaksi Sainsbury’sin Future Brands -valikoimaa, jossa uusille tuottajille tarjotaan erityinen näyteikkuna.

”Olemme erittäin iloisia, kun saamme Beanitin osaksi Future Brands -valikoimaa. Sen tuotteet ovat erinomaisia uusia vaihtoehtoja kasvissyöjille, mutta myös niille, jotka vain vähentävät lihansyöntiään. Beanit-tuotteiden herkullisuus antaa syyn odottaa lanseeraukselta paljon!”, Sainsbury’sin Future Brands -ohjelmaa luotsaava Milena Lazerevska sanoo.

Alati voimistuvasta ulkomaisesta kiinnostuksesta Beanitiin kielivät muutkin viimeaikaiset kansainväliset huomionosoitukset. Verso Foodin härkäpapu on ollut muun muassa valokeilassa maailman suurimmassa elintarvikealan tapahtumassa Anuga-messuilla Saksassa lokakuussa 2019. Beanit-härkäpapusuikaleet valittiin 2 300 tuotteen joukosta 65 parhaan ruokainnovaation joukkoon.

”Meillä on käsissämme sellainen kombo, jolle on maailmalla voimakas kysyntä: suomalainen ruokainnovaatio, jossa yhdistyvät puhtaat raaka-aineet, maku ja käytettävyys. Härkäpavun hyödyntäminen tällä tavalla on globaalisti uniikki juttu, joten näillä tuotekehityksemme onnistumisilla on edessään todella suuret markkinat”, Verso Foodin toimitusjohtaja Tomi Järvenpää toteaa. Maun ja käytettävyyden lisäksi Verso Foodilla on puolellaan ympäristöystävällisen ruoan trendi: ”Beanit on se puuttunut linkki herkullisuuden ja vastuullisuuden välillä”, Järvenpää jatkaa.

Vienti on jatkossa yhä merkittävämpi osa Verso Foodin liikevaihtoa. Yhtiön vuonna 2019 avatulla Kauhavan tehtaalla on valmius vastata kapasiteetin moninkertaistamiseen sitä mukaa kun vienti kasvaa.

Viime vuoden 2019 aikana Verso Food liittyi osaksi norjalaista Kavli Groupia. Uusi omistaja on mahdollistanut reippaan lähdön kansainvälisille markkinoille. Brittimarkkinoiden avautuminen on erinomainen veturi Verso Foodin viennille: Sainsbury’sin jakeluverkosto, iso markkinan koko ja paikallisten kuluttajien muuttuvat ruokailutottumukset luovat korkean kysynnän.

”Kasvipohjaisten proteiinituotteiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Briteistä 14 % määrittelee itsensä fleksaajiksi, mikä tarkoittaa sitä, että he syövät lihaa enää vain satunnaisesti. Tämän lisäksi kasvissyöjiä ja vegaaneja on yhteensä vielä useampi miljoona, noin seitsemän prosenttia kuluttajista*”, kertoo briteissä Beanitin jakelusta vastaavan Kavli UK:n toimitusjohtaja Paul Lewney.

*YouGov, “Is the future of food flexitarian?”, March 2019