Suomalaisille lukiolaisille historiallinen menestys kansainvälisissä kemiakilpailuissa

Suomalaiset lukiolaiset osallistuivat 6.–18.7.2022 käytyihin kansainvälisiin kemiakilpailuihin, joihin sisältyivät 5. yhteispohjoismaiset kemiakilpailut (5. Nordic Chemistry Olympiad, NChO) sekä 54. kansainväliset kemiaolympialaiset (54. International Chemistry Olympiad, IChO). Molemmat kilpailut sisältävät normaalisti sekä kokeellisen osan että teoriaosan, mutta tänä vuonna IChO:ssa kisattiin jälleen etäkilpailujen muodossa vain teoriaosaamisen parissa. Suomalaiset menestyivät molemmissa kilpailuissa historiallisen hyvin.

Suomen kilpailijat sijoituksineen olivat:

Kilpailija Kotikunta Lukio NChO-sijoitus IChO-sijoitus Aku Hertell Klaukkala Ressun lukio Jaettu 1., Kulta Pronssi Sihan Yu Oulu Oulun lyseon lukio 7., Pronssi Pronssi Hanna Joronen Tampere Tampereen klassillinen lukio 10., Pronssi Ilyas Kaader Tampere Svenska samskolan i Tammerfors

Yhteispohjoismaisissa kemiakilpailuissa jaetaan normaalisti 2 kultaa, 4 hopeaa ja 6 pronssia, eli IChO:n mallin mukaisesti 10, 20 ja 30 %:lle osallistujista. Tänä vuonna norjalaisten kilpailumatka peruuntui harmillisesti pari päivää ennen kilpailua SAS:n lakon vuoksi, joten 16 osallistujalle jaettiin normaalien kulta-ja hopeamitalimäärien lisäksi poikkeuksellisesti vain 4 pronssimitalia. Aiempina vuosina Tanska on voittanut yhteispohjoismaisten kemiakilpailujen kaikki kultamitalit, mutta tänä vuonna kultaa veivät jaetulle ensimmäiselle sijalle sijoittuneet suomalainen Aku Hertell ja ruotsalainen Yangyi Qi.

Kansainvälisissä kemiaolympialaisissa kokeellinen osa on perinteisesti ollut suomalaisten vahvuus. Vuosina 2020–2022 kemiaolympialaiset on kuitenkin jouduttu järjestämään koronapandemian vuoksi etäkilpailuna, joka on sisältänyt pelkän teoriakokeen. Kun suomalaisten valtti on näistä kilpailuista puuttunut, Suomen mitalitili on jäänyt tyhjäksi vuosina 2020 ja 2021. Pelkän teoriakokeen käsittäneestä kilpailusta tänä vuonna napatut kaksi pronssia ovat siis historiallinen saavutus.

Yhteispohjoismaiset kemiakilpailut järjestettiin 7.–9.7. Islannissa, jossa tehtiin myös Kiinan järjestämien etäkemiaolympialaisten teoriakoe 13.7. Suomen delegaatiossa oli kilpailijoiden lisäksi mukana valmentajat Kjell Knapas (kemian valmennuskoordinaattori), Juulia Talvitie, Iida Alanko ja Jukka Puumi Helsingin yliopistosta, josta valmennusleireillä on mukana ollut myös Miia Mäntymäki.

Matemaattisten aineiden kilpailutoimintaa pyörittää Suomessa MAOL ry., joka rahoittaa toiminnan Opetushallituksen myöntämällä avustuksella. Suomen edustajat kansainvälisiin kemiakilpailuihin valitaan kansallisen kilpailun ja jatkovalmennuksen perusteella. Jatkovalmennus käsittää kolme nelipäiväistä valmennusleiriä Helsingin yliopiston kemian osastolla sekä runsaasti kotitehtäviä.