Suomalaisista lähes kaksi kolmesta valitsee pastan maun ja rakenteen vuoksi

Suomalaisella on pastan keittämisessä perusasiat hallussa. Pastatyyppi valitaan kastikkeen mukaan, pastaa ei laiteta kylmään veteen ja keitinveteen lisätään suolaa. Yksi italialaisia kavahduttava käytäntö kuitenkin elää vahvasti: moni huuhtelee pastan keittämisen jälkeen. Italialaisen pastavalmistajan Rummon teettämän selvityksen mukaan reilu puolet vastaajista arvostaa pastan valmistamisen helppoutta lisukkeena.

Suomalaiset vaativat helppoutta autenttisuudesta tinkimättä

Rummon pastakyselyyn osallistui yhteensä 1 019 suomalaista, ja kyselyn toteutti Syno International. Tulosten mukaan suomalaiset valitsevat pastan lisukkeeksi usein juuri helppouden vuoksi. Naisista lähes kaksi kolmasosaa arvosti vaivattomuutta ja miehistäkin lähes puolet. Vaikka pastan helppous monia miellyttikin, pastan valintaan vaikuttavat muutkin seikat.

Hinta ei vaikuta pastan valintaan, sillä 41 prosentille laatu oli hintaakin tärkeämpi seikka. Neutraalisti hinta-laatu-kysymykseen suhtautui 35 prosenttia, joten edullinen hinta vaikuttaa vain vajaan neljänneksen valintaan.

Suomalaisten merkittävin pastan valintaseikka onkin kyselyn mukaan maku ja rakenne, sillä selvä enemmistö (64 %) vastaajista valitsee pastansa niiden vuoksi. Autenttisuus ja italialaisuus ovat myös monille (39 %) tärkeitä ominaisuuksia pastaa valittaessa.

– Suomalainen odottaa pastalta hyvää rakennetta ja makua. Pasta on annoshinnaltaan edullinen raaka-aine, joten suomalaiset kokeilevat rohkeasti uusia tuotteita. On ollut ilo huomata, että ruokapöydissä ovat yleistyneet myös laadukkaat ja autenttiset italialaiset pastat, kertoo avainasiakas- ja myyntipäällikkö Nora Anderson Rummon maahantuojalta Prescottilta.

Malttamattomuus jakaa kansaa – vain puolet odottaa veden kiehumista aina

Kyselyssä selvitettiin myös suomalaisten taitoja pastan valmistuksessa. Opit ovat menneet perille, sillä selkeä enemmistö (68 %) lisää keitinveteen suolaa. Hieman yli puolet (52 %) malttaa odottaa veden kiehumista.

Pasta maistuu monille myös seuraavina päivinä – vastaajista 35 prosenttia teki näin useimmiten tai aina. Silloin tällöin pastaa tehtiin isompi annos yli puolen (54 %) keittiöissä. Keitetyn pastan huuhtominen on käytäntö, joka vaihtelee kyselyn mukaan joka taloudessa. Vastaukset jakautuivat äärimmäisen tasaisesti arvojen en koskaan ja aina välille.

– Veden ja pastan laittaminen samaan aikaan kattilaan ei ole enää kamala synti, sillä laadukas Rummo-pasta on aina al dente ilman ylikypsymisen vaaraa. Pastaa voi keittää kerralla myös vähän enemmän: kiinteä ja muotonsa pitävä Rummo maistuu myös hyvältä seuraavanakin päivänä, Prescottilta vinkataan.

Rummon historia

Italialaisen Rummo-pastan juuret ulottuvat vuoteen 1846, jolloin Antonio Rummo perusti myllyn Beneventon maakuntaan. Rummon korkealaatuiset raaka-aineet, durumvehnä ja lähdevesi, sekä huippuunsa viritetty valmistusprosessi takaavat pastan valmistuksen helppouden ja vaivattomuuden niin koti- kuin suurkeittiössäkin.

Rummo on aina al dente, sillä se on kiinteä, hyvin keittämistä kestävä ja muotonsa jopa seuraavaan päivään säilyttävä pasta. Rummon proteiinipitoisuus on markkinoiden korkein: 14,5 %. Lisäksi Rummo on ainoana pastana maailmassa saanut italialaisen kokkiliiton, Federazione Italiana Cuochin, laatumerkinnän.

Rummon kyselytutkimukseen osallistui 1 019 täysi-ikäistä suomalaista aikavälillä 13.–18.12.2019. Kyselyn toteutti Syno International.