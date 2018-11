Suomalaisnaiset aloittavat Atlantin ylityksensä – mukana ei yhtäkään kilpapurjehtijaa

Ocean Ladies -tiimi koostuu kahdeksasta 46-72 -vuotiaasta kokeneesta purjehtijasta, joita yhdistää intohimo lajiin. Tulevana sunnuntaina he aloittavat Atlantin ylityksensä ensimmäisenä suomalaisena naisistona ARC-purjehduskilpailussa (Atlantic Rally for Cruisers). Samalla he ovat kilpailun ainoa vain naisista koostuva venekunta.

Naiset aloittavat valtameren ylityksensä tulevana sunnuntaina, 25.11.2018, Espanjan Las Palmasista. Avomeripurjehdus Karibian St. Lucialle kestää noin kolme viikkoa. ”Tunteet laukkaavat nyt täysillä aallonpohjalta aallonharjalle. Seikkailu Atlantin yli alkaa muutaman päivän päästä. Olemme ihan tavallisia mimmejä, mammoja ja yksi mummi. Tiimimme kahden vuoden ponnistelut haaveemme toteuttamiseksi ovat onnistuneet yli odotusten”, kippari Raija Alapeteri kertoo.

Viimeiset valmistelut Las Palmasissa ovat parhaillaan käynnissä ja tunnelma on odottava. Hanke on vaatinut monien osaamisalueiden opettelua – valmistautumisessa on huomioitu muun muassa turvallisuusasiat, navigointi, Atlantin tuulet, sään tulkinta, teknisten laitteiden huolto, kovan kelin taidot, ongelmanratkaisukyky, vuorovaikutustaidot ja fyysinen kunto sekä tiimin toimivuus. "Yhdessä tekemisen voima, itseensä uskominen, periksiantamattomuus ja luottamuksen ilmapiiri ovat kantaneet meidät nyt lähtöviivalle. Vene ja naisisto ovat lähtökuopissa ja tunnelma sekä fiilikset ovat huipussaan. Jännittää, mutta niin pitääkin – näin pysytään skarppina koko vaativan purjehduksen ajan.”



ARC-kilpailuun osallistuu 174 venekuntaa, joista kolme on Suomesta. Matkaa kilpailulle kertyy noin 2700 merimailia. Naisiston vene on suomalaisvalmisteinen Swan 441. S/y Carissa (Ocean Lady) on valmistettu vuonna 1980, ja on hieman alle 14 metriä pitkä ja noin 4 metriä leveä.

Ocean Ladies -naisisto on:

Raija Alapeteri, kippari, Forssa

Paula Rissanen, perämies, Espoo

Tina Hellsten, Hanko

Maarit Suomi, Turku

Petra Päivärinne, Helsinki

Pia Siukosaari, Espoo

Meri Siili, Helsinki

Sari Laukkanen, Helsinki

Haastattelut ennen Atlantin ylitystä ovat mahdollisia 24.11.2018 asti.



Lisätiedot ja haastattelut:

Vetter Communications Oy

Jutta Vetter

050 54 66 000

press@vetter.fi